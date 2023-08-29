Samanyolu Haber /Dünya / Prigojin’den sonra Wagner’i oğlu mu yönetecek? /29 Ağustos 2023 11:17

Prigojin’den sonra Wagner’i oğlu mu yönetecek?

Wagner kurucusu Yevgeniy Prigojin ve komuta kademesinin uçak kazasında ölmesinin ardından yönetime kimin geçeceği tartışması başladı.

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SAMANYOLUHABER - MOSKOVA 

Wagner, çok ayağı olan bir şirketler grubu. Şirketin başına geçmesi için adı geçen isimler arasında Prigojin'in oğlu Pavel de yer alıyor. Pavel’in son zamanlarda Suriye'de görüldüğü iddia ediliyor.

Hayattayken Prigojin, oğlunun Wagner'lerin yönetimine aktif katılımı olduğunu doğrulamıştı. Ancak babasının ölümünün ardından Pavel’in Wagner’in başına geçeceği sadece söylentiden ibaret.

Bu güne kadar oldukça lüks bir hayat süren Pavel, daha çok Prigojin'in inşaat işlerini takip ediyor. Ayrıca Gazprpm ile bazı ticari ortaklıklar da dahil daha çok ticari işlerle uğraşıyor.

Wagner'in komutanları belirleyecek

Rus uzmanlar Wagner’in başına kimin geçeceğinin yine Wagner savaşçıların kendisine ait olacağını ve bunun iç tartışmalara ve komutanlarının kararlarına bağlı olacağına dikkat çekiyor. Öne çıkan bazı isimler var.

Doğrulanmamış haberlere göre, Lotos takma adıyla tanınan Anton Yelizarov, Wagner Group'un yeni başkanı olabileceği iddia ediliyor. Bu kıdemli komutan Wagner şirket yapısındaki kilit isimlerden biri.

Wagner’in liderliği için öne çıkan bir başka isim ise "Gri" lakaplı Andrey Troshev. Kendisi Rusya’nın güvenlikçi yapılarından gelen ve Suriye’deki Palmira şehrinin DAEŞ’ten geri alınmasındaki operasyonlara komutanlık eden Rusya'nın Kahramanı ödüllü bir kişi. Troshev, lakabı gibi hep 'gri' alanda kalmayı tercih eden karanlık kişilerden. Hakkında pek fazla bilgi yok. Troshev Wagner komutanı Utkin'in sağ kolu olarak da biliniyor.

Batılı kaynaklar ise, Wagner grubunun yeni liderinin Bahmut ve Soledar'a saldırıyı yöneten, aynı zamanda Suriye, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Libya'da da savaşan birliğin komutanı olan Anton Yelizarov’un olacağını iddia ediyor.
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