Samanyolu Haber /Dünya / Kiev’e Eylül’de Batı'dan yeni askeri yardım gelecek /29 Ağustos 2023 11:20

Kiev’e Eylül’de Batı'dan yeni askeri yardım gelecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Eylül ayında ülkesinin Batılı ülkelerden yeni askeri yardım malzemeleri alacağını söyledi.

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SAMANYOLUHABER - KİEV
Zelensky’e göre askeri ekipman tedariğine ilişkin görüşmeler bir hafta içinde sonlanacak. Telegram’dan açıklama yapan Zelensky, Eylül ayına şimdiden hazırlanmaya başladıklarını, Ukrayna ordusuna yönelik yeni askeri yardım paketi için müttefiklerini ordunun ihtiyaçları konusunda bilgilendirdiklerini belirtti.

Ukrayna’nın istediği askeri yardım paketinde topçu bataryaları, zırhlı araçlar, hava savunma sistemleri ve bunlar için füzeler, mayın temizleme ekipmanları yer alıyor. Zelensky, hangi ülkelerin Ukrayna'ya yardım sağlayacağını söylemedi. Eylül ayında Ukrayna'nın güvenlik garantilerine ilişkin müzakereler de görüşülecek.

Geçtiğimiz hafta, 14 Ağustos'ta Pentagon, 200 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi tahsis ettiğini duyurdu. Bu ABD’nin Ukrayna'ya üst üste 44’üncü askeri yardım paketi oldu.

Ayrıca geçtiğimiz hafta bu yardımlar ve yeni strateji hakkında İngiltere Genelkurmay Başkanı Anthony Radakin'in Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştüğü iddia edildi. The Guardian'ın haberine göre Anthony Radakin, gayri resmi olarak Kiev'i ziyaret etti ve burada Zelensky ile 45 dakikalık bir toplantı yaptı. Toplantının amacı Ukrayna'nın stratejisini ve Batı'nın nasıl yardım edebileceğini daha iyi anlamaktı.
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