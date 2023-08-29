İşte icadından bu güne 130 yıl geçen fermuarın ilginç hikayesi

Dikiş makinesinin mucitlerinden Elias Howe, 1851'de fermuar benzeri bir tasarım için patent alan ilk kişi oldu. Ancak kullanımı oldukça zor olan bu ilk model yüksek maliyeti nedeniyle de rağbet görmedi.





O dönemde diğer fermuar denemeleri de hızla paslanması, kendiliğinden açılması, kullanımının zor olması ve her şeyden önce çok pahalıya gelmesi gibi nedenlerle başarısızlığa uğradı.

"Ayrılabilir tutturaç"

İsveçli mühendis Gideon Sundback 1913 yılında Judson'ın tasarımını geliştirerek modern fermuarın önünü açan kancasız fermuarı buldu, 1917 yılında "ayrılabilir tutturaç" adıyla patent aldı.

Kadınlar için bir tabu

Ancak fermuarın giysideki kullanımı günümüzde de hâlâ cinsiyete göre değişebiliyor. Erkeklerde giysiler fermuar sağdan kapatılacak şekilde dikilirken kadın modasında bazı üreticiler fermuarı soldan kapanacak şekilde tasarlıyor. Bu gelenek aslında fermuarlar öncesinde, giysilerin düğmelendiği dönemden geliyor.





Erkekler düğmelerini kendi elleriyle sağdan iliklerken varlıklı kadınlar hizmetçileri tarafından giydirilirdi. Dolayısıyla düğme de karşı tarafta duran birinin kapatabileceği şekilde tasarlanırdı.

Ay'a bile gitti

ABD ordusunda kullanılmaya başlanmasının ardından fermuarlar hızla yayıldı. Hatta Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinde (NASA) kullanıma girdikten sonra Ay'a bile gitti. 1969 yılında Ay'a inen NASA astronotlarının üstündeki basınca dayanıklı kıyafetlerde de fermuar kullanılmıştı.

130'uncu yılını geride bırakan fermuar artık skandalların değil, günlük hayatın bir parçası.





Alanında dünyanın en büyüğü olan Japon YKK şirketi tek başına yılda 1,5 milyar fermuar üretiyor.