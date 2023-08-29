Donald Trump'ın ilk duruşma tarihi belli oldu

Davaya bakan Yargıç Tanya Chutkan, Trump hakkındaki dört davadan biri olan Washington'daki federal davanın ilk duruşmasının 4 Mart 2024 tarihinde görülmesine karar verdi.





4 Mart 2024, “Süper Salı” olarak bilinen ve Cumhuriyetçi Partili seçmenlerin Maine'den California'ya birçok eyalette partinin başkan adayını belirlemek üzere yapılan önseçimlerde sandık başına gideceği tarihten bir gün öncesi olması açısından dikkat çekici. Kamuoyu yoklamaları, Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığı yarışını rakiplerinin açık ara önünde götürdüğünü gösteriyor.





Yargıç Tanya Chutkan'ın kararı, Trump'ın Kasım 2024'teki başkanlık seçimi öncesinde kampanyasına devam ederken hakkındaki dört kriminal davanın en azı üçünde yargıç önüne çıkacağı anlamına geliyor. Dördüncü kriminal dava için henüz duruşma tarihi belli olmadı.





Trump ayrıca önümüzdeki altı ay içinde görülmeye başlanacak üç kamu davasının sanığı.









Chutkan, “Trump, ne kadar yoğun olursa olsun duruşma tarihine uymak zorunda” dedi.





Trump bugün, duruşma tarihinin belirlendiği kararı temyize taşıyacağını söyledi. Öte yandan uzmanlar, davada bir karara varılmadan temyizin mümkün olmadığını söylüyor.





Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda "TEMYİZ EDECEĞİM" yazdı. Trump, karara itirazın nasıl ve ne zaman yapılacağını açıklamadı.





Trump'ın üçüncü duruşması ise Florida eyaletinde 20 Mayıs 2024'te başlayacak. Bu federal dava, Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra gizli resmi belgeleri yasadışı olarak beraberinde bulundurma ve adaleti engellemeye girişimleriyle ilgili.





Georgia eyaletindeki dördüncü kriminal davanın duruşma tarihi ise henüz belirlenmedi. Fulton İlçe Savcısı Fani Willis, duruşmanın 4 Mart'ta başlamasını talep etmişti. Ancak Yargıç Chutkan'ın kararı, bu tarihin büyük olasılıkla değişeceği anlamına geliyor.





Bugünkü oturuma katılmayan Trump, daha önce Chutkan'a, herhangi bir kanıt olmadan, kendisine karşı önyargılı olduğu suçlaması yöneltmişti. Chutkan ise Trump'ı, internet üzerinden görgü tanıkları ya da davayla ilgili başka kişiler hakkında kışkırtıcı söylemlerde bulunmaması konusunda uyardı.





Trump, hakkındaki dört ceza davasını siyasi güdümlü olarak nitelemiş ve bunların amacının, iktidara geri dönmesini engelleme girişimi olarak tanımlamıştı.





Trump, hakkındaki üç ceza davasında suçsuz olduğu beyanında bulundu. Mahkeme dosyasına göre Trump, Georgia eyaletindeki davaya ilişkin ise 6 Eylül'de suçlu ya da suçsuz olduğu yönünde beyanda bulunacak.





Georgia'daki davanın 19 sanığından biri olan Beyaz Saray eski Genel Sekreteri Mark Meadows, duruşmanın Georgia eyalet mahkemesi yerine federal mahkemede görülmesini sağlamak için girişimlerde bulunuyor. Meadows, federal mahkemedeki jürinin kendisine daha olumlu yaklaşacağı varsayımından yola çıkıyor.





Washington'da görülecek davada Trump'ın avukatları, 12 milyon 800 bin sayfalık belgeleri tasnif etmelerinin zaman alacağını kaydediyor.

Trump'ın avukatları, duruşmanın 2026 yılı Nisan ayında başlaması için ısrarcı olmuş ancak Yargıç Chutkan, hazırlanmaları için avukatların bu kadar uzun süreye ihtiyaçları olmadığını söylemişti.Eski Başkan, 25 Mart 2024 tarihinde de New York eyaletinde, porno yıldızı Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri öncesinde yaptığı sus payı ödemesini gizleme suçlamasıyla duruşmaya çıkacak. Yargıç Tanya Chutkan, olası tarih çakışmalarını engellemek için bu davanın yargıcıyla görüş alışverişinde bulunacağını kaydetti.