Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna ve Gazze'yi örnek verdi: Çifte standart vurgusu /11 Temmuz 2024 09:15

Ukrayna ve Gazze'yi örnek verdi: Çifte standart vurgusu

Washington'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde konuşan İspanya Başbakanı, Ukrayna ve Gazze örneklerini vererek çifte standart yapılamaması çağrısında bulundu.

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, NATO üyesi ülkelere hitaben yaptığı konuşmada, NATO'dan, Ukrayna'da olduğu gibi Gazze'de de aynı "birlik ve tutarlılığı" talep etti.

Sanchez, Washington'da düzenlenen NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'na katıldı.

İspanya Başbakanlık kaynaklarına dayandırılarak İspanyol basınında yer verilen haberlerde, Sanchez'in, basına kapalı NATO toplantısında yaptığı konuşmada, "Ukrayna'ya desteğimizi zayıflatacak çifte standart uygulamakla suçlanamayız. Tam tersine Rusya'nın Ukrayna'daki işgaline karşı takınılan birlik ve tutarlığın aynısını Gazze için de talep ediyoruz" dediği kaydedildi.

Sanchez, "Vatandaşlarımızın tutarlı bir siyasi duruşa sahip olduğumuzu, çifte standartların olmadığını anlamaları önemlidir. Uluslararası hukuku savunduğumuz için Ukrayna'yı desteklediğimizi söylüyorsak, aynısını Gazze'de de yapmalıyız. Ukrayna'da uluslararası hukuka saygı gösterilmesini talep ediyorsak, Gazze'de de buna saygı gösterilmesini talep etmeliyiz" diye konuştu.
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