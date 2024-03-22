Ukrayna yönetimi, Moskova'daki terör saldırısına karıştıklarını yalanladı

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Podolyak, "Ukrayna'nın bu olaylarla kesinlikle hiçbir ilgisi yok" dedi.













Moskova Bölgesi Valisi Andrei Vorobyov, konser salonunda yaşanan silahlı saldırıda yaralanan beş kişinin durumunun ciddi olduğunu, yaralıların çoğunun orta şiddette olduğunu söyledi.Buna paralel olarak Rusya bölgelerinde toplu etkinlikler de iptal edilmeye devam ediyor. Bu tür kararlar Moskova, Tataristan, Krasnodar, Voronej, Tula ve Tver gibi bölgelerde alındı.Ayrıca geçen haftalarda hapishanede hayatını kaybeden muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin eşi Yulia Navalny, saldırı sırasında ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. "Crocus’da nasıl bir kabus. Kurbanların ailelerine başsağlığı ve mağdurlara şifalar diliyorum. Bu suça karışan herkes bulunup hesap vermeli" diye yazdı.Güvenlik güçleri halkı ve gazetecileri olay yerinde dağıttı.Amerikan yetkililer, Moskova'daki vatandaşlarına şehirde terör eylemi olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, olay yerinden gelen görüntülerin "dehşet verici" olduğu belirtildi. Ancak yetkililerin saldırı öncesinde somut bir istihbarata sahip olmadığı ifade edildi.Sivil Havacılık kurumu Rosaviatsia'dan yapılan açıklamada, güvenlik önlemlerinin artırılması nedeniyle havaalanlarını kullanacak yolcuların daha erken gelmeleri istendi. İngiltere'nin Moskova büyükelçiliği, başsağlığı dileklerini iletti.