Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna yönetimi, Moskova'daki terör saldırısına karıştıklarını yalanladı /22 Mart 2024 23:40

Ukrayna yönetimi, Moskova'daki terör saldırısına karıştıklarını yalanladı

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Yönetim Başkanı Mihail Podolyak'a göre Moskova’daki Crocus Kongre Binası'ndaki terör saldırısıyla da hiçbir ilgileri yok. Podalyak, “kesinlikle biz değiliz” dedi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM UKRAYNA

Podolyak, "Ukrayna'nın bu olaylarla kesinlikle hiçbir ilgisi yok" dedi.

Moskova Bölgesi Valisi Andrei Vorobyov, konser salonunda yaşanan silahlı saldırıda yaralanan beş kişinin durumunun ciddi olduğunu, yaralıların çoğunun orta şiddette olduğunu söyledi.

Buna paralel olarak Rusya bölgelerinde toplu etkinlikler de iptal edilmeye devam ediyor. Bu tür kararlar Moskova, Tataristan, Krasnodar, Voronej, Tula ve Tver gibi bölgelerde alındı.



Ayrıca geçen haftalarda hapishanede hayatını kaybeden muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin eşi Yulia Navalny, saldırı sırasında ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. "Crocus’da nasıl bir kabus. Kurbanların ailelerine başsağlığı ve mağdurlara şifalar diliyorum. Bu suça karışan herkes bulunup hesap vermeli" diye yazdı.

Güvenlik güçleri halkı ve gazetecileri olay yerinde dağıttı.

Amerikan yetkililer, Moskova'daki vatandaşlarına şehirde terör eylemi olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, olay yerinden gelen görüntülerin "dehşet verici" olduğu belirtildi. Ancak yetkililerin saldırı öncesinde somut bir istihbarata sahip olmadığı ifade edildi.

Sivil Havacılık kurumu Rosaviatsia'dan yapılan açıklamada, güvenlik önlemlerinin artırılması nedeniyle havaalanlarını kullanacak yolcuların daha erken gelmeleri istendi. İngiltere'nin Moskova büyükelçiliği, başsağlığı dileklerini iletti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna yönetimi, Moskova'daki terör saldırısına karıştıklarını... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:35:27