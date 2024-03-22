Samanyolu Haber /Gündem / Nevşehir'de 14 araç zincirleme kaza yaptı /22 Mart 2024 23:29

Nevşehir'de 14 araç zincirleme kaza yaptı

Nevşehir'de buzlanmaya yaşanan yolda 14 araç çarpıştı. En az 7 kişi yaralanırken, 2 yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Nevşehir'de, 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Nevşehir-Aksaray kara yolu 5. Etap TOKİ Kavşağı'nda yolda oluşan buzlanma kazaya neden oldu.

Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyir halinde olan 3 şehirlerarası otobüs, 5 tır, 4 otomobil ve 2 hafif ticari araç kavşakta kırmızı ışık yanmasının ardından buzlanmadan dolayı duramayarak çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Bir süre araç trafiğine kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

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