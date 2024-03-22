Nevşehir'de 14 araç zincirleme kaza yaptı

Nevşehir'de, 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2'si ağır 7 kişi yaralandı.



Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Nevşehir-Aksaray kara yolu 5. Etap TOKİ Kavşağı'nda yolda oluşan buzlanma kazaya neden oldu.



Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyir halinde olan 3 şehirlerarası otobüs, 5 tır, 4 otomobil ve 2 hafif ticari araç kavşakta kırmızı ışık yanmasının ardından buzlanmadan dolayı duramayarak çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.



Bir süre araç trafiğine kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.



