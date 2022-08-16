Ukrayna'daki nükleer tehlike büyüyor: O ülke radyasyon hapı stokluyor

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Euronews'ingöre, Yaklaşık 2,5 milyon nüfusa sahip Moldova’da hükümet, vatandaşlara panik yapmamaları çağrısı yaparken, olası radyasyon sızıntısına karşı yeteri kadar iyot hapı tedarik etme sözü verdi.Moldova Ulusal Halk Sağlığı Ajansı, nükleer bir felaket durumunda ilk olarak acil durum çalışanlarına bu hapların dağıtılacağını açıkladı.Moldova Çevre Ajansı ise sürekli radyasyon seviyesinin ölçüldüğü garantisini veriyor.Ukrayna ile sınırı olan ve Zaporijya nükleer santraline sadece 480 kilometre uzaklıkta olan Moldova’ya radyasyon sızıntısına karşı ilk parti iyot hapları, Romanya’da hibe olarak geldi.Avrupa Birliği, mart ayında nükleer bir felaket ihtimaline karşı koruyucu ekipman ve gerekli ilaçların toplu olarak depolanmasını kararlaştırmıştı.Mart ayında yapılan bir anket, AB üyesi 20 ülkenin Ukrayna savaşı öncesinde de yeterli iyot hapı stoku olduğunu ortaya koymuştu.AB üyelerinde nükleer tesislere 20 kilometreye kadar uzaklıktaki yerlerde ikamet edenlerin ya da çalışanların bu hapları bulundurmasının zorunlu olduğu biliniyor .Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.Zaporijya Nükleer Santrali, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde hava saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.