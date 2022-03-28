Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes /28 Mart 2022 15:27

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

Almanya'nın Augsburg şehrinde Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes düzenlendi

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

IFFA Initiative & Rumi Kulturforum e.V. & Frohsinn e.V.& Ukrainischer Verein Augsburg e.V. nin ortak organizasyonu ile  Ukrayna'daki savaş mağdurları yararına bir yardım kermesi düzenlendi.  Elde edilen gelirin tamamı Ukrainischer Augsburg Derneği aracılığıyla savaş mağdurlarına bağışlanan kermese, Bayernliler büyük ilgi gösterdi. Bir çoğu mülteci  olan gönüllülerce hazırlanan Anadolu mutfağından değişik lezzetler misafirlerin beğenisine sunuldu.

Etkinlik hem barışı desteklemek, hem de mağdurlara ses olmak ve adaletsizliği sona erdirmek Rumi Verein eV tesisinde gerçekleşti.

Kermese gelen ziyaretçilerin yüzünde, hem yaşanan mağduriyetlerin üzüntüsünü hem de  mağdurlara küçük de olsa bir katkı yapmış olmanın mutluluğu okunabiliyordu.


Bir çok derneğin ve gönüllü kuruluşların yöneticilerin de destek verdiği Augsburg halkı da kermese katıldı  Federal Milletvekili  Ulrike Bahr,  Belediye Meclis üyesi  Sieglinde Wisniewski Eyalet Milletvekili  Harald Güller. ziyaretçiler arasındaydı
 
Alman bir hanımefendi mutfakta gönüllü bayanlarla beraber lahmacun için  hamur açtı. 

Başka bir Hanımefendi ; "Sizin bu tarz aktivitelerinizi biliyoruz. Ama bu organizasyonu başka birilerinin yaralarını sarmak için bir harekete çevirme düşüncesini çok ama çok anlamlı buldum. Bunun için buradayım" dedi.
 
Ayrıca kermeste Resim , nakış gibi sanat eserleri yapıldı 


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Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

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