Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

IFFA Initiative & Rumi Kulturforum e.V. & Frohsinn e.V.& Ukrainischer Verein Augsburg e.V. nin ortak organizasyonu ile Ukrayna'daki savaş mağdurları yararına bir yardım kermesi düzenlendi. Elde edilen gelirin tamamı Ukrainischer Augsburg Derneği aracılığıyla savaş mağdurlarına bağışlanan kermese, Bayernliler büyük ilgi gösterdi. Bir çoğu mülteci olan gönüllülerce hazırlanan Anadolu mutfağından değişik lezzetler misafirlerin beğenisine sunuldu.





Etkinlik hem barışı desteklemek, hem de mağdurlara ses olmak ve adaletsizliği sona erdirmek Rumi Verein eV tesisinde gerçekleşti.





Kermese gelen ziyaretçilerin yüzünde, hem yaşanan mağduriyetlerin üzüntüsünü hem de mağdurlara küçük de olsa bir katkı yapmış olmanın mutluluğu okunabiliyordu.









Bir çok derneğin ve gönüllü kuruluşların yöneticilerin de destek verdiği Augsburg halkı da kermese katıldı Federal Milletvekili Ulrike Bahr, Belediye Meclis üyesi Sieglinde Wisniewski Eyalet Milletvekili Harald Güller. ziyaretçiler arasındaydı

Alman bir hanımefendi mutfakta gönüllü bayanlarla beraber lahmacun için hamur açtı.





Başka bir Hanımefendi ; "Sizin bu tarz aktivitelerinizi biliyoruz. Ama bu organizasyonu başka birilerinin yaralarını sarmak için bir harekete çevirme düşüncesini çok ama çok anlamlı buldum. Bunun için buradayım" dedi.

Ayrıca kermeste Resim , nakış gibi sanat eserleri yapıldı







