Muhalefetin stratejisi belli oldu: İlk tur, tek aday

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde, dün ikinci kez bir araya gelen liderler adaylık konusunda uzlaşmaya vardı. İşte cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için 6 muhalefet partisinin üzerinde anlaştığı formül...







Muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. 2023'te gerçekleşmesi beklenen seçimler için 'güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş' konusunda mutabakat metni imzalayan 6 muhalefet partisi, yol haritasını belirledi.





6 muhalefet lideri ikinci kez buluştu! İşte masaya yatırılan konu başlıkları…6 muhalefet lideri ikinci kez buluştu! İşte masaya yatırılan konu başlıkları…





6 MUHALEFET PARTİSİ ANLAŞTI: 'TEK ADAY, İLK TUR' FORMÜLÜ







DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde, altı muhalefet lideri dün ikinci kez bir araya geldi. Ana gündemin 'güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş' olarak belirlendiği toplantıda, cumhurbaşkanlığı da seçimi de ele alındı.





Halk TV yazarı Fikret Bila, 'Tek aday ilk tur' başlıklı bugünkü yazısında, altı muhalefet liderinin hedefinin hem cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak hem de Meclis'te anayasayı en azından referanduma götürerek değiştirebilecek sandalye çoğunluğuna ulaşmak olduğuna işaret ederek, son gelişmelere ilişkin şunları aktardı:





MUHALEFET ORTAK ADAY ÇIKARTACAK





"Bu amaçla altı lider, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için 'tek aday, ilk tur' formülünde uzlaşmış durumda. Millet İttifakı içinde yer alan ve alması muhtemel altı parti ortak bir aday çıkaracak ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda kazanılması için birlikte çaba gösterecek. HDP de ortak tek aday ve ilk tur formülünü destekliyor. Tek koşulu ilkeler üzerinde Millet İttifakı’yla uzlaşma sağlanması."





SAĞDA 3. İTTİFAK GÜNDEMDE





Hükümetin hazırladığı seçim kanunu teklifinin amacının, Millet İttifakı ile birlikte hareket eden sağ partilerin üçüncü bir ittifak kurmalarını teşvik etmek olduğunu vurgulayan Bila, "Ancak iktidarın evde yaptığı bu hesabın çarşıya uyması çok zor" değerlendirmesini yaptı.







