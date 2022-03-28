Samanyolu Haber /Dünya / Putin'in akıl hocasından şok eden sözler: Gerekirse nükleer kullanmalıyız, yoksa... /28 Mart 2022 16:01

Putin'in akıl hocasından şok eden sözler: Gerekirse nükleer kullanmalıyız, yoksa...

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Putin'in akıl hocası olarak da bilinen Aleksander Dugin'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Savaşı 'varlık-yokluk meselesi' olarak tanımlayan Dugin'in nükleer silah çağrısı ise şok etti.

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Rusya lideri Putin'in akıl hocası olarak bilinen Profesör Aleksandr Dugin, söz konusu savaşın artık 'varlık yokluk meselesi' haline geldiğini söyledi. Rus ordusunun gerekirse nükleer silah kullanmasının şart olduğunu savunan Dugin, "Yenilgi olursa Putin ve Rusya, bildiğim kadarıyla dünya da olmayacak. Çünkü biz her şeyi riske attık." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, sahada çatışmalar her geçen gün şiddetleniyor. Ukrayna ordusu direnişiyle Rusları durdururken, Putin için işler iyi gitmiyor. Rusya'nın olası bir yenilgi ihtimalini bile artık konuşmaya başladığı iddia edilirken, Rus Profesör Aleksandr Dugin, önemli açıklamalarda bulundu. Al-Jazeera televizyon kanalına konuşan Rus siyaset bilimci, Rusya'nın savaşı kazanmak zorunda olduğunu söyledi.

'NÜKLEER SİLAH' ÖNERİSİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Dugin, aksi halde Rusya'nın haritadan silinebileceğini vurguladı. Dugin, Rus ordusunun gerekirse nükleer silah kullanmasının şart olduğunu savundu.

"AKSİ HALDE PUTİN VE RUSYA OLMAZ"

Aleksandr Dugin "Bu askeri operasyon bizim için varlık yokluk meselesi. Ya var olacağız ya da yok olacağız. Şu anda her şey sallantıda duruyor. Yenilgi ihtimalini düşünmüyoruz. Çünkü bu olamaz. Olursa Putin, Rusya ve bildiğim kadarıyla dünya da olmayacak. Çünkü biz her şeyi riske attık. Bu yüzden NATO tarafından nükleer bir saldırıya uğrarsak veya savaşa müdahale ederse, nükleer seçeneğe ilişkin Sayın Putin'in söylediklerini dinlemek gerekir. Çünkü sahada aynı şekilde cevap verilecek. Bu operasyonun 'son nefesimize kadar devam etmesi' kararı çoktan alındı ve kazanmaktan başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.
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