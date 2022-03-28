Samanyolu Haber /Gündem / Adnan Oktar davasında tahliye edilenlere yeniden yakalama kararı /28 Mart 2022 16:13

Adnan Oktar davasında tahliye edilenlere yeniden yakalama kararı

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetme' gibi birçok suçtan tutuklanan Adnan Oktar davasında tutuklu bulunan sanıkların tahliye edilmesine ilişkin itiraz geldi. Yapılan itiraz sonucunda tahliye edilen kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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İstinaf 1. Ceza Dairesi'nin Adnan Oktar davasında tutuklu bulunan 68 sanığın tahliye edilmesi kararına başsavcılık ikinci kez itiraz etti. Cumhuriyet'in haberine göre dosya bir üst daire olan İstinaf 2. Ceza Dairesi'ne gönderildi. İtirazı değerlendiren daire 7 sanığın tahliyesine yönelik itirazı reddederken 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. 

NE OLMUŞTU?
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 215 sanığa beraatten 9 bin 803'er yıl hapse kader değişen oranlarda verdiği kararı geçtiğimiz günlerde incelemişti. Daire, yerel mahkemenin hatalı değerlendirme sonucu hüküm kurduğuna kanaat getirerek verilen kararı usulden bozmuştu.

Daire, bozma kararıyla birlikte tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak 68 sanığın tahliyesine karar vermişti. Daire Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

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