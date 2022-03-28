Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li başkan öyle bir gaf yaptı ki... /28 Mart 2022 15:17

AKP'li başkan öyle bir gaf yaptı ki...

AKP’li Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün sosyal medyadan paylaştığı mesaj olay oldu. Döğücü, tiyatro kuyruğu için ucuz ekmek kuyruğunu örnek verince, hayatını gafına imza attı.

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AKP iktidarının yanlış ekonomi politikaları nedeniyle yaşanan ekonomik kriz sonucu Halk ekmek önünde oluşan kuyruklara göndermede bulunan Şeyma Döğücü kaş yapayım derken göz çıkarttı. Ucuz ekmek kuyruğu ile tiyatro kuyruğunu karşılaştıran Döğücü’nün yaptığı paylaşımı tepki yağdı.

Ekmek fiyatlarında yaşanan yüksek fiyat artışının ardından vatandaşlar daha ucuza ekmek satan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Ekmek büfelerine vatandaşlar akın etmiş büfelerin önünde uzun kuyruklar oluşmuştu.
 
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ekmek fiyatlarındaki artışın ardından yaşanan bu kuyruklara atıfta bulunarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İlçedeki kültür sanat faaliyetlerine vatandaşların ilgi göstermesine dikkat çekmek isteyen Şeyma Döğücü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bu gördüğünüz Halk Ekmek kuyruğu değil; Sancaktepe’de tiyatro kuyruğu. Kültür dolu, sanat dolu bir pazar dilerim” ifadelerini kullandı.



Halk Ekmek büfeleri önündeki kuyrukla tiyatro kuyruğu karşılaştırması yapan Başkan Döğücü’nün paylaşıma tepki yağdı.

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