Çanakkale Köprüsü de vatandaşın cebine göz dikti: Sadece 1 günde 9,2 milyon TL

KÖİ projelerinde uzun soluklu düşünmek gerektiğini anlatan Karaismailoğlu, “Çanakkale Köprüsü’nden o kadar araç geçer mi diyorlar. Zamanı geldiğinde geçecektir. Dün 6 bin araç geçti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapıldığında 15 yılın sonunda 100 bin araca ulaştı. Bugün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden 220 bin araç geçiyor. Bu projeleri uzun soluklu düşünmek gerekiyor. Araç garantisi yapım maliyetinin ve üzerindeki işletme, finans ve ağır bakım maliyetlerinin toplamının geri dönüşü için bir birim araç karşılığıdır. O yüzden o araç sayılarına da takılmamak lazım.” dedi.







GÜNLÜK GARANTİ EDİLEN ARAÇ SAYISI 45 BİN!







1915 Çanakkale Köprüsü için günlük ‘garanti’ edilen araç sayısı 45 bin. Bunun altında kalan rakamların üzeri Hazine’den karşılanacak. Bakan’ın açıklamasına göre günlük 6 bin civarı araç geçişi oluyor. Bu da günlük 39 bin aracın ücretinin Hazine’den karşılanması anlamına geliyor. Sadece köprü için garanti edilen ücret 200 TL. Otoyol artı köprü için ise 272,5 TL.





Dolayısıyla Hazine’den günlük 39 bin araç için ortalama 9,2 milyon TL çıkacak gibi görünüyor. Yıllık rakam ise 3,4 milyar TL civarında tahmin ediliyor.