Ukrayna'dan ilginç karar: 9 Mayıs artık Zafer Bayramı değil

Samanyoluhaber.com - Ukrayna





Ukrayna Devlet Başkanı stratejik bir kararname yayınlayarak, 9 Mayısta kutlanan zafer bayramınının gününü, Avrupa’da kutlandığı gün olan 8 Mayısa değiştirdi. 9 Mayısı ise ‘Avrupa Günü' ilan etti





Zelensky, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanya’sına karşı kazandığı Zafer günü olan 9 Mayıs'ı Ukrayna’da ‘Avrupa Günü’ olarak değiştirdi. 9 Mayısta kutlanan Zafer Bayramı ise Avrupa’nın bazı ülkelerinde kutlandığı gün olan 8 Mayısa çevrildi.





Zelensky mesajında “Uzun yıllar önce kıtamızda 9 Mayıs'ta Avrupa Günü'nü kutlama geleneği, sağlanan barış ve birliği sağlamak için yerleşmiştir. Bugün kıtamızdaki birlik, bizi barışımızın ilk gününü kutlamaya daha da yaklaştırıyor. "Avrupa Günü'nü tüm özgür Avrupa ile birlikte kutlamak doğru olur" dedi.





Ancak uzmanlar kararı Rusya ile birliktelikten, ortak bir anlayıştan ayrılmanın bir göstergesi olarak yorumluyorlar.





9 Mayıs, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanya’sına karşı elde ettiği büyük bağımsızlık zaferinin yıl dönümü olarak kutlanıyor.