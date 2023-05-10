Samanyolu Haber /Gündem / Yurt dışı oyları İstanbul'da 7 kilitli odaya kapatıldı /10 Mayıs 2023 18:08

Yurt dışı oyları İstanbul'da 7 kilitli odaya kapatıldı

Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar bugün oylar diplomatik kuryeler eşliğinde uçaklarla İstanbul Havalimanı'na getirildi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerdeki oy kullanma işlemi tamamlandı.

Muhafaza altına alınan seçim dokümanları ve zarflar diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul'a gönderilmeye başlandı.

Halktv.com'un haberine göre Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçaklarıyla getirilen oylar İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza ediliyor.

Yurt dışından kullanılan oyların Türkiye'ye getirilmesinin yarın sona ereceği öğrenildi.

Öte yandan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere tüm gümrük kapılarında 14 Mayıs saat 17.00'a kadar oy kullanabilecek. 
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