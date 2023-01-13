Samanyolu Haber /Dünya / Ukraynalı askerin göğsüne saplanan patlamamış el bombası ameliyatla çıkarıldı /13 Ocak 2023 08:52

Ukraynalı askerin göğsüne saplanan patlamamış el bombası ameliyatla çıkarıldı

Ukrayna'da askeri doktorlar, cephede savaşan bir askerin göğsüne saplanan patlamamış el bombasını çıkardı.

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Kiev'den yapılan açıklamada, askerin kalbinin hemen altına saplanan patlayıcının, gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla bulunduğu yerden çıkarıldığı kaydedildi.   

Bombanın röntgen filmini paylaşan Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Maliar, cerrahların bombayı yaralı askerin kalbinin hemen altında bulunduğu noktadan çıkardığını, iki istihkam erinin de operasyonun güvenli bir şekilde yürütülmesini sağladığını aktardı.



Maliar, Facebook'tan yaptığı paylaşımda "Askeri cerrahlar, askerin vücudundan infilak etmemiş bir VOG el bombasını çıkarmak için operasyon gerçekleştirdi" ifadesini kullandı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko da istihkam ekibinin mühimmatı etkisiz hale getirdiğini belirterek bu durumu "tıp kitaplarına geçecek" bir işlem olarak tanımladı.

Maliar, operasyonun ameliyat sırasında kanamayı kontrol etmek için elektrokoagülasyon kullanılmadan gerçekleştirildiğini zira "el bombasının her an patlama" riskinin olduğunu söyledi.

Basınla paylaşılan bir fotoğrafta cerrahın ameliyattan sonra patlayıcıyı tuttuğu görülüyor.

Gerashchenko, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada "El bombasının patlamamış kısmı kalbin alt kısmından çıkarıldı. Bomba patlamadı." bilgisini paylaştı. Ayrıca Gerashchenko, patlamamış el bombasının normal şekliyle durduğunu aktardı.

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Yaralı olan 28 yaşındaki asker rehabilitasyona gönderildi.
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