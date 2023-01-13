Ukraynalı askerin göğsüne saplanan patlamamış el bombası ameliyatla çıkarıldı

Bombanın röntgen filmini paylaşan Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Maliar, cerrahların bombayı yaralı askerin kalbinin hemen altında bulunduğu noktadan çıkardığını, iki istihkam erinin de operasyonun güvenli bir şekilde yürütülmesini sağladığını aktardı.











Kiev'den yapılan açıklamada, askerin kalbinin hemen altına saplanan patlayıcının, gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla bulunduğu yerdenkaydedildi.Maliar, Facebook'tan yaptığı paylaşımda "Askeri cerrahlar, askerin vücudundan infilak etmemiş bir VOG el bombasını çıkarmak için operasyon gerçekleştirdi" ifadesini kullandı.Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko da istihkam ekibinin mühimmatı etkisiz hale getirdiğini belirterek bu durumu "tıp kitaplarına geçecek" bir işlem olarak tanımladı.Maliar, operasyonun ameliyat sırasında kanamayı kontrol etmek için elektrokoagülasyon kullanılmadan gerçekleştirildiğini zira "el bombasının her an patlama" riskinin olduğunu söyledi.Basınla paylaşılan bir fotoğrafta cerrahın ameliyattan sonra patlayıcıyı tuttuğu görülüyor.Gerashchenko, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada "El bombasının patlamamış kısmı kalbin alt kısmından çıkarıldı. Bomba patlamadı." bilgisini paylaştı. Ayrıca Gerashchenko, patlamamış el bombasının normal şekliyle durduğunu aktardı.Anüsüne top mermisi sıkışan kişi acile gitti; hastane patlama riskine karşı tahliye edildiYaralı olan 28 yaşındaki asker rehabilitasyona gönderildi.