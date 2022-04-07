Samanyolu Haber /Dünya / Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB ülkelerine 3.4 milyar euro yardım /07 Nisan 2022 23:51

Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB ülkelerine 3.4 milyar euro yardım

Avrupa Parlamentosu'nda (AP), çatışmalar nedeniyle Ukrayna'dan ayrılan Ukraynalı mültecileri kabul eden Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere 3,4 milyar euro yardım yapmayı öngören kararın onayladığı belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Avrupa Parlamentosu (AP), Ukraynalı mültecileri kabul eden Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere 3,4 milyar euro yardım yapmayı öngören kararı onayladı.

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda, Ukrayna krizi nedeniyle ülkesinden ayrılan Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB üyesi ülkelere 3.4 milyar euro yardımı öngören karar 1 "hayır" oyuna karşı 549 "evet" oyuyla kabul edildi, 8 milletvekili ise çekimser kaldı.

Kararda, 3.4 milyar euronun React-EU fonundan sağlanacağı belirtildi.

Ukrayna'ya komşu AB ülkeleri Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya ve nüfuslarının yüzde 1'inden fazla mülteci kabul eden Avusturya, Bulgaristan, Çekya ve Estonya'ya gecikmeden ve herhangi bir fatura ibrazı olmadan fonun yüzde 45'inin gönderileceği kaydedildi.


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