Ulaştırma Bakanı Marmaray zammını unuttu, İBB'yi eleştirdi

İktidarları döneminde hemen her kalemde yapılan fahiş zamlar ve hayat pahalılığına ilişkin özeleştiri yapmaktan kaçınan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, başında bulunduğu bakanlığa bağlı Marmaray'a yapılan zammı unuttu, İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yapılan zammı eleştirdi. Karaismailoğlu, "Bir de toplu taşımaya zam yapılıyor. Çok yanlış bir şey. Çünkü özel araçlı yolculuklardan vatandaşı caydırmak için kaliteli, güvenli ve ekonomik bir toplu taşıma alternatifi sunmak zorundasınız" dedi.





Karaismailoğlu İstanbul Havalimanı'nda dün akşam İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği (İHMD) tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

İftar sonrası İHMD üyesi muhabirlere bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi veren Karaismailoğlu'nun hedefinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi vardı.





'BAŞKALARININ YAPTIĞI HİZMETİN ÜZERİNE ÇÖKME GAYRETİ VAR'





Bir soru üzerine İstanbul'daki metro çalışmalarında gelinen durumu anlatan Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul gibi metropol kentlerde toplu taşıma olmazsa olmaz. Çünkü başka bir alternatif yok. Siz kaliteli, güvenli, ekonomik bir toplu taşıma vatandaşa sunmak zorundasınız ki o toplu taşımayı kullansın. Herkes kendi özel aracıyla trafiğe çıkarsa burada işinden çıkılamaz bir hale gelecek. Bu metro yatırımları mutlaka yapmak lazım ve çok hızlı yapmak lazım" yorumunu yaptı.

Karaismailoğlu, şöyle devam etti:







"Biz bakanlık olarak 103 kilometre yapıyoruz. Şu anda İBB'nin de devam eden 100 kilometre metro hattı var. Biz 2023 yılına kadar nerdeyse 103 kilometrenin tamamını bitirip İstanbulluların hizmetine sunacağız. İstiyoruz ki onlar da hizmette bizle yarışsınlar bir an önce bitip İstanbul'un trafiğini rahatlatsınlar ama maalesef o heyecanı orada göremiyoruz. Yapılan hizmetle yarışmak istiyoruz ama onların başkalarının yaptığı hizmetin üzerine çökme gayreti var. Bundan da rahatsız oluyoruz tabii ki. Herkesin ne yaptığını vatandaşımızın görmesi lazım. Hizmet yapmayanların buradan dersini alması lazım. Daha önce başlanmış metro hatları var İstanbul'da. İBB'nin yaptığı bütün hatlar daha önce başlanmış hatlar. 3 sene geçti neredeyse yeni hiçbir hat olmadığı gibi mevcutlarda da hiçbir çalışma yok. Bu hızla 10 senede bitmez o metro hatları. İnsan bir İstanbullu olarak üzülüyor buna. Keşke akıllarını başlarına alıp bu işleri bir önce hızlandırsalar. Bu zihniyet meselesi kesinlikle. İstanbul'un kaynağı İstanbul'a yeter. Bunu kendileri de söylüyordu. Ama önceliklendirmek ve onlara yüklenmek gerekir. Çünkü İstanbul'un çok ciddi bütçeleri var. O bütçeleri bu yatırımlar için buraya veriliyor. Ama görüyoruz ki o bütçeler bu yatırımlara gitmiyor. Nereye gittiğini biz de bilmiyoruz. Zamanı gelince vatandaşımız bu yatırımın nereye gittiğini sorar. Bu metrolar mutlaka bitmek zorunda yoksa İstanbul trafiği içinden çıkılmaz bir hale gelir."





İBB YÖNETİMİNİ HEDEF ALDI: ÜSTLERİNE VAZİFE OLAN BİR İŞTE GÜNDEME GELDİKLERİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?





İstanbul'da ulaşıma zam yapılmasını konusunda İBB yönetimini eleştiren Karaismailoğlu, "Bir de toplu taşımaya zam yapılıyor. Çok yanlış bir şey. Çünkü özel araçlı yolculuklardan vatandaşı caydırmak için kaliteli, güvenli ve ekonomik bir toplu taşıma alternatifi sunmak zorundasınız. Bu devletin ve belediyenin birinci aslı görevi. Bunu sağlamak için bununla dertlenmek ve uğraşmak gerekir ama maalesef onu göremiyoruz. Keşke akıllarını başlarına alsalar ama üstlerine vazife olan bir işte gündeme geldiklerini gördünüz mü? Maalesef ama üstlerine vazife olmayan bütün işlerde lafları var, sözleri var. İnşallah düzelirler" diye konuştu.





İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 40 ZAM YAPILMIŞTI





İstanbul’da ulaşıma Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray da dahil olmak üzere yüzde 40 oranında zam yapılmıştı. Zamla birlikte İstanbul'da tam bilet 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonmanı 78 liradan 109 liraya, sarı taksi açılış ücreti 7 liradan 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti ise 20 liradan 28 liraya yükselmişti.