Ülke ülke koronavirüs salgınında son durum

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınında enfekte olanların sayısı 2 Mayıs itibariyle 3 milyon 400 bini aştı.

Dünya genelindeki koronavirüs vaka verilerinin derlendiği Worldometers sitesine göre 2 Mayıs itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı 239 bin 615'i aştı, vaka sayısı 3 milyon 401 bin 351'e ulaştı. Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 1 milyonu aşarak, 1 milyon 83 bin 61'in üzerine çıktı.

Salgından en çok etkilenen yerlerden New York'ta, Vali Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, okulların bu dönem sonuna kadar kapalı kalacağını bildirdi. Öte yandan ABD'de toplam can kaybı ise 65 binin üzerine çıktı.





ABD'DE CAN KAYBI 65 BİNİ GEÇTİ





Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü olan ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 65 bini geçti.





Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ABD’de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 65 bin 776’ya yükselirken, virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 131 bin 492’ye çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 161 bin 563 kişinin koronavirüs tedavisi tamamlandı.





NEW YORK'TA OKULLAR AÇILMAYACAK





New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle eyalette okulların bu dönem sonuna kadar kapalı kalacağını açıkladı.





New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, "Okulları, çocuklarımızı, öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi güvende tutacak şekilde bu dönem açmamız mümkün değil" dedi.





Vali Cuomo, yaz okulları konusunda ise bu ay sonunda bir karar verileceğini belirtti.





KANADA'DA CAN KAYBI 3 BİN 462'YE ULAŞTI





Kanada’da can kaybı 3462'ye yükseldi Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, iki gün önce 3054 olan Covid-19 ölümleri sayısı, 408 artışla 3bin 462’ye çıktı. Pozitif Covid-19 vaka sayısının da aynı zaman diliminde 3 bin 830 artarak 55 bin 61 olduğu aktarıldı.





Avustralya Karantinayı Hafifletebilir

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yaptığı açıklamada, vaka sayılarındaki artışın azalması nedeniyle ülkede karantina koşullarını önümüzdeki hafta Cuma gününden itibaren hafifletmeyi düşünebileceklerini söyledi. Başbakan Morrison ayrıca vakaları ve temasta bulundukları kişileri tespit ve takip edebilme olacağı tanıyan mobil uygulamanın tüm vatandaşlar tarafından kullanılması tavsiyesini yineledi. Avustralya'da bugüne dek 6.700 civarında vaka görülürken 93 kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti.



Çin'de 12 Yeni Vaka

Çin'de son 24 saatte 12 kişide virüs tespit edildi. Bir gün önce de yeni vaka sayısı 8 olarak açıklanmıştı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, son olarak tespit edilen 12 vakadan 6'sının ülkeye yurtdışında gelenler olduğu açıklandı. Diğer vakalardan 5'inin de kuzeydeki Heilongjiang bölgesinde olduğu belirtildi.



