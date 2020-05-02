Üniversite sınavındaki belirsizlik öğrencileri isyan ettirdi

Yüz binlerce öğrenci, gelecekleri açısından kritik öneme sahip Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanırken “Sınav tarihi öne alınacak” iddiaları ile yeni bir bilinmezin içine atıldı. Salgın nedeniyle 20-21 Haziran’dan 25-26 Temmuz tarihlerine ertelenen YKS’nin, yeniden haziran ayında yapılacağı öne sürüldü.





Turizm Bakanlığı’nın, yaz turizmi için önemi bir ay olan temmuzda sınav yapılmasının turizmi olumsuz etkileyeceği düşüncesiyle sınav tarihinin öne alınmasını istediği iddia edildi. YÖK’ten tartışmaları netliğe kavuşturacak herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Yüz binlerce öğrenci ise yeni bir belirsizliğin içine düştü.





Öğrenci Şafak Y. de sınav tarihiyle ilgili tartışmalara sessiz kalan yetkililere tepki göstererek “Birileri daha çok para kazansın diye psikolojimizle oynuyorlar” diye konuştu.





GELECEĞİMİZ DAHA DEĞERLİ





Sınav tarihine ilişkin belirsizliğe tepki gösteren öğrenciler, sosyal medyada, ‘YKS tarihime dokunma’ etiketiyle kampanya başlattı. Geleceklerinin, turizm gelirlerinden çok daha değerli olduğunu ifade eden öğrenciler, sınavın 25-26 Temmuz’da yapılmasını istedi.





ÇALIŞMAYI BIRAKTIK





Tüm hazırlıklarını 25-26 Temmuz tarihlerine göre planladığını söyleyen öğrenci Şafak Y. de belirsizliğe isyan etti. Sınav tarihine ilişkin tartışmaların çalışma hevesini baltaladığını anlatan Şafak Y, şunları söyledi: “Ders çalışmayı bıraktık, yetkililerin ağzından bir tarih çıkmasını bekliyoruz. Bizler oyuncak değiliz. Geleceğimiz açısından böylesine önemli bir konuda karar alıcıların daha net olmasını istiyoruz. Birileri daha çok para kazansın diye böyle bir karar alınacaksa yüz binlerce öğrenciye büyük haksızlık yapılıyor. Bu yıl YKS’ye girecek herkes, sınavın 25-26 Temmuz’da yapılmasını istiyor. Turizmcilere değil, öğrencilere kulak verilsin.”





BirGün’e konuşan Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, öğrencilerin hazırlıklarını bu tarihe göre yaptığının altını çizdi. Soğuk, “Zaten sınav konuları daraltıldı. Sınavın erkene alınması kayıp yaşatmaz” görüşüne katılmadığını ifade ederek “Özellikle bu yaş grubundakiler için psikolojik faktörler çok önemlidir. Öğrenciler bu belirsizlikten büyük yara almaktadır” dedi.







Sınavın, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk açıklandığı tarih olan 25-26 Temmuz’da yapılması gerektiğini dile getiren Soğuk, “Eğer öne alınacağı söylentileri doğruysa yetkililerin derhal açıklama yapması gerekiyor” dedi.