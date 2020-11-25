Ülkelerin Covid-19 dayanıklılık karnesi: Türkiye kaçıncı sırada?

Koronavirüs

53 ülkenin Koronavirüs'e karşı dayanıklılık karnesini çıkarıldı: Türkiye 30. sırada yer aldı

Diyarbakır koronavirüs

25 Kasım 2020 15:40





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Tüm dünyayı etkisi altına Koronavirüs ile 200 milyar dolar ve üzerinde ekonomik büyüklüğe sahip ülkelerin Koronavirüs'e karşı dayanıklılık karnesini çıkarıldı. Türkiye 53 ülke arasında 60.6 puanla 30. sırada yer aldı. İlk sırada yer alan, yani salgınla mücadelede en başarılı olan ülke ise Yeni Zelanda oldu.









Bloomberg, 200 milyar dolar ve üzerinde ekonomik büyüklüğe sahip 53 ülkenin salgına karşı dayanıklılığını ölçerek bir sıralama oluşturdu. Verilen puanlar, ülkelerin 100 bin kişi başına aylık yeni vaka sayısı, aylık vaka sayılarındaki ölüm oranı, toplam ölüm sayısının nüfusa oranı ve yapılan test sayısındaki pozitif vaka oranına göre belirlendi.





Listenin ilk sırasında Yeni Zelanda yer alıyor. Bu ülkeyi Japonya, Tayvan, Güney Kore ve Finlandiya takip ediyor.





Konuyla ilgili yapılan değerlendirmede Yeni Zelanda'nın erken harekete geçmesinin salgınla mücadelede etkili olduğu vurgulandı. Yeni Zelanda mart ayında henüz ülkede herhangi bir Koronavirüs vakası tespit edilmemişken ülke sınırlarını kapattı. Ülkede hükümet test, filyasyon ve merkezi karantina sistemlerine önemli bir kaynak ayırdı. Bu sayede son aylarda Yeni Zelanda'da tek tük Koronavirüs vakası tespit edildi. Bu sayede sosyal hayat büyük ölçüde normale döndü. Yeni Zelanda'nın bunun yanında 2 aşı geliştiricisiyle şimdiden anlaşma yapmış durumda. Aşılar gerekli testleri geçtiğinde hızlı bir şekilde bu aşıları temin edecek.





120 milyon nüfuslu Japonya'da 331 ciddi hasta bulunuyor

Yeni Zelanda'da hükümet vaka tespit edilen bölgelerde sıkı karantina uygulamalarına başvururken ikinci sıradaki Japonya farklı bir yol izledi. Japonya'da yasalar gereği böyle bir salgında bile devlet vatandaşlarına sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamalar getiremiyor. Ancak geçmişte yaşanan tüberküloz salgınları sebebiyle Japonya'nın salgınlara hazırlıklı bir sağlık sistemi bulunuyor. Bu sebeple Koronavirüs salgını ülkede ilk ortaya çıktığında hükümet hızlıca eylem planlarını devreye sokabildi. Bunun yanında Japonya'da halk yasal cezalar olmamasına rağmen maske takma , kalabalık yerlerden uzak durma gibi tavsiyelere sıkı sıkıya uydu. Bu sayede şu anda 120 milyon nüfuslu ülkede 331 ciddi hasta bulunuyor.





Dışarıya kapanan ülkeler başaralı

Bloomberg değerlendirmesinde sınır kontrollerinin Koronavirüs'le mücadelede en etkili araçlardan birisi olduğuna dikkat çekildi. Finlandiya ve Norveç'in mart ortasından bu yana ülkelerini neredeyse tamamen dış dünyaya kapatmalarının başarılarında önemli bir etken olduğuna dikkat çekildi.





Sosyo-ekonomik eşitliğin yüksek olduğu ülkelerde mücadele daha etkin

Son dönemde ABD, İngiltere gibi ülkelerin salgınla mücadelede başarısız olması buna karşılık Çin'in ise sert önlemlerle salgını kontrol alması sebebiyle yeni bir tartışma başladı. Bazıları buradan yola çıkarak otoriter rejimlerin demokrasilere oranla salgınla mücadelede daha etkili olduğunu iddia ediyor. Ancak listedeki en başarılı 10 ülkenin 8'i demokrasiyle yönetiliyor. Bloomberg bu ülkelerde vatandaşların devletlerine güvendiğini ve devletin vatandaşlarla şeffaf bir iletişim kurduğuna dikkat çekti. Bu güven ilişkisi insanların alınan tedbirlere uymasını sağlıyor.





Bunun yanında değerlendirmede sosyo-ekonomik eşitliğin yüksek olduğu ülkelerde toplumun salgına daha uyumlu bir şekilde cevap verebildiği ifade edildi.



