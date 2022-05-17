Samanyolu Haber /Gündem / Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden 'Ukrayna' kararı: 42 kişilik ekip görevlendirildi! /17 Mayıs 2022 17:35

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden 'Ukrayna' kararı: 42 kişilik ekip görevlendirildi!

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Ukrayna'da işlenen savaş suçlarını soruşturmak için müfettiş, adli tıp uzmanı ve destek personelinden oluşan 42 kişilik bir ekip görevlendirdi.

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Soruşturmada Rus birliklerinin Ukrayna'da insanlığa karşı suç işlediği ve soykırım yaptığı iddiaları soruşturulacak.

MÜFETTİŞLER, ADLİ TIP UZMANLARI VE DESTEK PERSONELİ

Hürriyet'te yer alan habere göre UCM başsavcısı Karim Khan yaptığı açıklamada ekibin müfettişler, adli tıp uzmanları ve destek personelinden oluştuğunu ve Ukrayna makamlarıyla birlikte çalışacağını söyledi.

UCM müfettişlerinin Ukrayna'da ipuçlarını takip edeceklerini ve askeri saldırılarla ilgili tanık ifadelerini dinleyeceklerini belirten başsavcı söz konusu görevlendirmenin kurumun tarihinde bir ilk olduğunu vurguladı.

'UKRAYNA BİR SUÇ MAHALLİ'

Başsavcı Khan 24 Şubat'ta başlayan Rus işgalinden sadece dört gün sonra savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuş, Buça'ya yaptığı ziyarette ise "Ukrayna bir suç mahallidir" demişti.

Khan soruşturmaya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada da "Ofisim tarafından yürütülen soruşturmaların, tamamlayıcılık ilkesine tam saygı göstererek, tarafsız ve bağımsız bir şekilde yürütülmesini sağlayarak, tüm ilgili paydaşlar ve çatışmanın tarafları ile ilişki kurmaya çalışacağım" ifadelerini kullanmıştı.
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