Uluslararası Yatırım Bankası JP Morgan'dan TL'ye büyük darbe

Türk Lirası'nın yıl içinde yaklaşık yüzde 50 değer kaybetmesiyle, uluslararası piyasalarda da güven erozyonu oluştu. Zürih merkezli bankacılık devlerinden UBS'in Türk lirası ile ilgili rapor yayımlamayı sonlandırmasının ardından TL'yle ilgili bir karar da JP Morgan'dan geldi.





Bloomberght'nin aktardığına göre JP Morgan, son dönemdeki oynaklık nedeniyle Türk Lirası cinsi algo işlemleri için hizmetini sonlandırma kararı aldı.







Bankadan müşterilerine gönderilen notta, TL bazlı yeni algoritmik işlemlerin kabul edilmeyeceği belirtilirken, varolan TL algo işlemlerinin de kısa süre içinde sonlandırılması yönünde çağrıda bulunuldu.





Cari pozisyonlar için kâr alımlarının normal işlem süreçleri dahilinde sürdürüleceği de belirtildi.







ALGO İŞLEM NEDİR, ALGORİTMİK İŞLEM NASIL YAPILIR?





Algoritmik işlemler, belirli bir kural setine göre çalışan algoritmalar vasıtası ile insan müdahalesi olmadan borsalara emir ileten ve tamamen otomatik çalışan sistemlerdir.





Algo, dünyada hızla yaygınlık kazanan yeni nesil bir yatırım yöntemi olarak biliniyor. Bu yöntem, sermaye piyasalarındaki trendler üzerinden otomatik alım-satım emirleri üreterek işlem yapmanızı sağlar.