Ümit Özdağ ile Süleyman Soylu telefonda küfürleşti

Özellikle sığınmacı ve göçmenler konusu üzerine yaptığı eleştirilerle gündem olan ve bu nedenle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de bir gerilim yaşayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Soylu arasında yeni bir gerilim meydana geldiği aktarıldı.





Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Özdağ, Soylu ile telefonda kürüfleştiklerini belirtti.







Özdağ, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:







Süleyman Soylu biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık. Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Hadi görelim yüreğini korkak iftiracı.





