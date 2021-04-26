Üniversite mezunu bile olmayan 8 bin kişi öğretmen yapıldı

Atanamayan öğretmenler problemi her geçen gün büyürken, ücretli öğretmen uygulamasında ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Birgün'ün haberine göre, 8 bine yakın üniversite mezunu bile olmayan ücretli öğretmen görev yapıyor.





En çok ücretli öğretmenin görev yaptığı il ise 21 bin 375 kişiyle İstanbul oldu. Türk Eğitim-Sen tarafından yapılan araştırmada, İstanbul’daki ücretli öğretmen sayısının bir yıl içinde 473 kişi arttığı belirtildi.







Bu yıl okullarda görev yapan ücretli öğretmenlerin yalnızca 28 bin 154’ü eğitim fakültesinden mezun oldu. İki yıllık meslek yüksekokulunu bitiren ücretli öğretmenlerin sayısı 7 bin 777. Eğitim fakültesi hariç lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı ise 33 bin 395.





Araştırmada ayrıca, zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmeni olarak Kars’ta çalıştırılan 2 ücretli öğretmenin ikisinin de ön lisans mezunu olduğu ifade edildi. Özel uzmanlık gerektirdiği belirtilen bu alanda ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin görevlendirilmesinin hatalı bir karar olduğu açıklandı.





Norm kadro açığının 109 bin 616 olduğu açıklanan araştırmada, şu ifadeler kullanıldı: “Ankara’da norm kadro açığı 4 bin 975 iken, ücretli öğretmen sayısı 4 bin 437’dir. İstanbul’da 34 bin 387 norm kadro açığı varken, ücretli öğretmen sayısı 21 bin 375’tir. Manisa’da norm kadro açığı bin 953 iken, ücretli öğretmen sayısı bin 22’dir. Özetle birçok ilimizde ücretli öğretmen sayısı norm kadro ihtiyacını bile kapatmamaktadır. Bu da ülkemizde öğretmen açığının boyutlarını gözler önüne sermektedir. Hemen hemen tüm illerimizde öğretmen açığı kadrolu öğretmenlerin branş dışında derse girmeleriyle de kapatılmaktadır.”