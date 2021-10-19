Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü Alman gazetesinde taciz skandalı /19 Ekim 2021 10:41

Ünlü Alman gazetesinde taciz skandalı

Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Bild'in yayın yönetmeni Julian Reichelt, şirket içinde yapılan soruşturma sonrasında görevden alındı.

SHABER3.COM

Almanya’nın en çok okunan tabloid gazetelerinden Bild’de taciz skandalı büyüyor… Axel Springer bünyesindeki tabloid gazetesi, bugün yapılan açıklamada yayın yönetmeni Julian Reichelt’in görevden alındığını duyurdu.

Ülkenin çok okunan gazetelerinden Bild’in yayın yönetmeni 2016’da, bu yıl görevi bırakan Almanya’nın Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelmişti.

Kısa bir süre önce ABD merkezli Politico’yu 1 milyar dolara satın alan şirket tarafından yapılan açıklamada, “Reichelt, özel yaşamı ile iş ilişkisini açıkça ayırmayı başaramadı ve yönetim kuruluna bu konudaki hatasını söyledi” denildi. Öte yandan açıklamada Reichelt’in cinsel taciz ya da görevini kötüye kullandığına dair bir ifade yer almadı. Reichelt’in altında çalışan kadınlarla ilişkisi olduğu belirtildi.

Bild’in televizyon ayağını da yöneten Reichelt konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Bir savaş muhabiri olarak kariyerine başlayan Reichelt hakkında Alman basını bu yılın başında, kendi altında çalışan genç kadın çalışanlarla yakın ilişkiye girdiği iddia edilmişti.
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