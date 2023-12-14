Ünlü ekonomist açıkladı: Dolar 43 liraya fırlayacak

Ekonomist Barış Soydan, YouTube kanalındaki yorumunda Dolar/TL paritesindeki iki senaryodan bahsetti ve hangisinin gerçekleşeceği yönünde tahminde bulundu.



Barış Soydan Türkiye’de ekonominin daha fazla faiz artırımına dayanamayacağını ifade ederken Erdoğan’ın buna bir "dur" diyerek indirim isteyeceğini ve dolar kurunun yeni rekorlara gideceğini ifade etti. Soydan, kendi YouTube kanalında yaptığı analizde 2024 sonunda doların kaç TL olacağını tahmin etti.



Türkiye'ye yabancı sermaye girişinin beklendiğini ancak yabancı yatırımcının "Acaba Mehmet Şişmek'in uyguladığı politikalar kalıcı mı" diye beklediğini belirten Soydan, Erdoğan faiz indiriminin ne zaman indirilmesini isteyecek sorusuna da yanıt aradı.



Faiz artırımlarına dikkat çeken Soydan, "Yerel seçimlerden sonra bu politikalar devam edecek mi? Yani Erdoğan ekonomiyi canlandırabilmek için faiz indiriminin başlamasını isteyecek mi?" diyerek şöyle konuştu:



"2018'den bugüne baktığımızda Erdoğan'ın ekonomik büyümeye büyük önem verdiğini görüyoruz. Şu anda hem sıkı politikası var, hem işsizlik düşüyor, ama 2024'te böyle olmayacak, işsizlik artacak.



Türkiye ekonomisi şu anda büyük oranda yavaşladı. Ben gelecek yılın bir noktasında Erdoğan'ın faiz indirimlerine başlayacağını düşünüyorum. 2024 yılı sonunda büyük ihtimalle Barclays'in tahmininin doğru çıkacağını düşünüyorum. Türkiye'ye beklenen sıcak para girişi de gerçekleşmeyecek."



Barış Soydan bankacılık devi Barclays'in analizini hatırlattı. Barclays’ın 2024 yılı için yaptığı dolar analizinden yararlanan Barış Soydan doların yıl sonunda 43 TL seviyelerine yaklaşacağını öngördü.



İngiliz Bankası Barclays gelecek yılın ilk çeyreğinde euroyu 34 TL 86 kuruş, son çeyrekte ise 47.74 TL olarak öngördü.



Deutche Bank'ın Türkiye analizine de yer veren Soydan, bankanın 2024 sonunda 38 tl dolar kuru öngördüğünü belirtti ancak tahminine göre Barclays'in analizinin doğru çıkmasını beklediğini söyledi.