Ünlü ekonomist, doların fırlayacağı seviyeyi açıkladı

FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYORUM

DOLAR YUKARIYA GİDECEK

Ekonomist Evren Devrim Zelyut Merkez Bankası tarafından bugün verilecek faiz kararlarına ilişkin öngörüleri paylaştı.Zelyut, TCMB’nin faizi indirmesi halinde dolar kurunun kontrollü şekilde kaça çıkacağını söyledi.DOLAR KURUNDA 30-31 TL RAKAMIDolar yorumu ile dolar kuru tahmini yapan ekonomist Evren Devrim Zelyut, “Merkez Bankası faizi indirdiğinde velev ki sabit tuttuğunda enflasyon yukarıya gittiğinde bu dolar kuru kontrollü şekilde eğer basılırsa hâlâ Rus ve Körfez parasıyla 22 TL’de zor tutulacak. Eğer kontrolden çıkarsa 30-31 TL’ye gidecek. Böyle bir durum var. Şimdi bu gerçeğin üstünü örtmek demek bence vatana ihanet demektir.” değerlendirmesinde bulundu.Evren Devrim Zelyut’un TCMB faiz kararı ve dolar kuru yorumu şöyle oldu:Dolarda nasıl bir fırsat olabilir dediğimizde, şimdi iki merkez bankasının kararını analiz etmek gerekir diye düşünüyorum. Ben Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararı ne olabilir dediğimde açıkçası ben bir faiz indirimi bekliyorum. Yeni bir faiz indirimi bekliyorum. Merkez Bankası’nın yeni faiz indirimiyle beraber borsaya ve dolara iki etki olacak. Şimdi borsaya olan etkisi para maliyetinin şirketler için düşmesinden dolayı ve bankalar için maliyetin azalmasından dolayı borsayı yükseltici bir etki yaratacaktır.Bakınız, borsanın yükselmesiyle an itibariyle Türk halkının çıkarları 1 değildir. Faizin düşmesi, şirketlerin ve bankaların kârını artırırken, halkın yüksek enflasyonla kur geçişkenliği nedeniyle karşılaşmasını doğurur. O yüzden AKP bir tercih yapmıştır. Bankaları tercih etmiştir, sanayi şirketlerini tercih etmiştir. Her ne kadar bankaları dövüyor gibi gözükse de bankaların anormal nominal olarak karları vardır. Dolayısıyla faiz indirimi bekliyorum dedim. Faiz indirimi paranın maliyetini düşürür ve borsaya olumlu yansıyacaktır diye değerlendiriyorum.İkincisi dolara yansıması. Ne yazık ki dolara yansıması olumsuz olacak. Niye %80 enflasyon an itibariyle %13 faiz 67 puanlık fark var. Yani negatif reel faiz diyoruz ve bu enflasyon yukarı gittikçe birde faizin işte 12,5 indiğini düşünün. Ne olacak. Bu fark daha da artacak. %70’lere falan dayanacak. Haliyle dolar TL kuru yukarıya doğru gidecek.