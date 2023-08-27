Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü Ekonomist uyardı: Türk halkını zor günler bekliyor /27 Ağustos 2023 21:02

Ünlü Ekonomist uyardı: Türk halkını zor günler bekliyor

Ekonomist Daron Acemoğlu, Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen faiz kararını değerlendirdi. Acemoğlu, faiz kararının doğru bir adım olduğunu ancak Türkiye'yi zor günlerin beklediğini söyledi.

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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) İktisat Profesörü Daron Acemoğlu, Merkez Bankası'nın (TCMB) bu ayki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini piyasa beklentilerinin çok üzerinde artırmasına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Merkez Bankası’nın faiz artırma kararına ilişkin sosyal medya hesabından görüşlerini açıklayan Acemoğlu, faiz artışını doğru bir karar olarak nitelendirirken yalnızca faiz artırımıyla ekonominin düzelmeyeceğine değinerek dört alanda politika değişikliği gerektiğini belirtti.

Acemoğlu, “Sonuç olarak doğru yöne doğru bir adım, ama bence arkası gelip gelmeyeceği belli değil. Bence Türkiye ve Türk halkını zor günler bekliyor” dedi.

Acemoğlu, Merkez Bankası’nın geçen ayki hayal kırıklığı yaratan faiz kararının ardından bu ay alınan artış kararının Merkez’in enflasyona karşı gerçekten bir mücadeleye başladığının göstergesi olabileceğini belirtti.

‘DÖRT POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ GEREKLİ’
Ekonominin yalnızca faiz artırımları ile düzelmeyeceğini ve dört politika değişikliği yapılması gerektiğini belirten Acemoğlu, bu değişiklikleri ve nedenlerini şöyle açıkladı:

“Birincisi faizleri arttırıp enflasyonu kontrol altına almaya başlamak için reel faizleri sıfırın üstüne doğru taşımak. Bu enflasyona karşı mücadele için çok önemli. Bu birinci maddenin başındayız. Ben hala emin değilim devlet bankaları duracak mı?

Başka yollardan rant dağıtımına devam edilebilirler. Yani şimdilik sadece birincinin bir bölümüne doğru bir adım atıldı.

KURUMSAL VE YAPISAL REFORM VURGUSU
İkincisi, aynı sırada kurumsal reform sürecine başlamak. Bu da çok önemli. Bu süreç ifade özgürlüğü ve demokratik hakların kuvvetlendirilmesi ile başlamalı. Ama aynı zamanda ekonomiyi direk olarak etkileyecek yapısal reformlar da çok önemli.
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