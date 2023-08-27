Samanyolu Haber /Gündem / Ebrar Sitesi’nin Bilirkişi Raporundan Skandal Çıktı: /27 Ağustos 2023 20:54

Ebrar Sitesi’nin Bilirkişi Raporundan Skandal Çıktı:

6 Şubat depremlerinin simgelerinden, Kahramanmaraş’ın merkezinde yer alan Ebrar Sitesi’ndeki çok sayıda apartmanın yıkılma nedenlerini inceleyen dört kişilik bilirkişi heyetinin raporundan skandal çıktı.

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Raporda, depremde tamamen çöken sitedeki binaların enkazının hızla kaldırılmış olması nedeniyle kolonların ve taşıyıcı sistemlerin kesilip kesilmediğine dair tespit yapılamadığı kaydedildi.

T24’ten Sibel Yükler’in haberine göre raporu inceleyen bağımsız bilirkişi Prof. Dr. Can Balkaya, bilirkişinin yapısal sistem statik proje değerlendirmesi yapmamasını büyük bir eksiklik olarak nitelendirdi. Balkaya, temel beton dayanımlarının projeye uygun bulunmasına karşılık, bölgedeki sıvılaşmanın araştırılmadığını, mutlaka zemin etüdü ile ilgili ayrı bir inceleme yapılması gerektiğini vurguladı.

Kahramanmaraş merkezde 1997-2013 yılları arasında kooperatif olarak yapılan Ebrar Sitesi, 22 bloktan oluşuyordu. AFAD’ın 2020 yılında Kahramanmaraş için hazırladığı raporda, Ebrar Sitesi’nin de bulunduğu bölgedeki zemin sıvılaşmasına ve olası depremde binaların dayanıksız olduğu için yıkılacağına dikkat çekilmişti. Sadece 3 yıl sonra, 6 Şubat depremlerinde Ebrar Sitesi içindeki çok sayıda apartman yıkıldı ve bin 400’e yakın insan hayatını kaybetti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı da Ebrar Sitesi’ndeki yıkıma ilişkin soruşturma kapsamında bilirkişi raporunu Selçuk Üniversitesi öğretim üyelerinden talep etti. Dört kişilik bilirkişi heyetinin 19 Mart tarihli raporları savcılık dosyasına girdi.


Sıvılaşma araştırılmadı, zeminde su görüldü
Ebrar Sitesi’nin bilirkişi raporunda, enkazın hızla kaldırılmış olması nedeniyle kolonların ve taşıyıcı sistemlerin kesilip kesilmediğinin tespit edilemediği ve demirlerin numunenin içinde dağılması nedeniyle analiz edilemediği belirtildi. Depremde, Ebrar Sitesi’ndeki 9 katlı K Blok’un 4 katı, 10 katlı Serdar Bey Apartmanı’nın ise 7 katı toprağa gömülmüştü. Ancak bilirkişi raporunda, demir örnekleri alınamadığı için yeraltı su seviyesinin yarattığı tahribat ortaya konulamadı. Raporda, zemin sıvılaşmasının incelenmesine dair bir detaya da yer verilmedi.


Raporu inceleyen ve eksikleri tespit eden Yapı ve Deprem Mühendisi Prof. Dr. Can Balkaya, bölgedeki sıvılaşmanın araştırılmadığını ve mutlaka zemin etüdü ile ilgili ayrı bir inceleme yapılması gerektiğini belirtti. Ulaşılan bir videoda ise 4 katı toprağa gömülen K Blok’un zemininde su bulunduğu görüldü.
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