Samanyolu Haber /Gündem / Doğan Holding'ten Sabancı çiftiyle ilgili açıklama /27 Ağustos 2023 21:15

Doğan Holding'ten Sabancı çiftiyle ilgili açıklama

Deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın İstanbul'daki tedavisi sürüyor. Sabancı çiftinin sağlık durumlarıyla ilgili Doğan Holding tarafından yapılan son açıklamada, “Geçirmiş oldukları operasyonlar başarıyla sonuçlanmıştır. Tedavileri titizlikle devam etmektedir” denildi.

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Doğan Holding, Yunanistan'ın Leros adasında denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı’nın 24 Ağustos 2023 tarihinde yaşadıkları deniz kazasının ardından cuma günü geçirmiş oldukları operasyonlar başarıyla sonuçlanmıştır. Tedavileri titizlikle devam etmektedir. Sağlık durumlarıyla ilgili güncel bilgilendirme Doğan Holding ve Esas Holding tarafından paylaşılmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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