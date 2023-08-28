Covid-19 salgınının ardından dünyanın dört bir yanındaki çalışanlar, evden çalışmalarına olanak tanıyan son derece uygun bir uzaktan çalışma programı olan Zoom'a alıştı. Ancak, CEO Eric Yuan’ın şirketteki çalışanları ofise dönmeye zorlaması, herkes için bir şaşırtıcı bir gelişme oldu.





Yuan’ın bir ofisin 50 mil (yaklaşık 80 kilometre) yakınında bulunan çalışanlara haftada en az iki gün ofise gelmeleri gerektiğini söylemesi herkesi şaşırtsa da, bunun nedeni şimdi ortaya çıktı. Yuan, Zoomies’in (şirketin çalışanlara verdiği isim) bilgisayar ekranında birbirleriyle güven oluşturmasının zor olduğunu düşünüyor. Ayrıca Yuan, insanları fazla arkadaş canlısı gösterdiği için şirketin kendi platformunda yenilikçi konuşmalar ve tartışmalar yürütmenin zor olduğunu da iddia ediyor.









Yuan, yayınlanan bir ses kaydında, “Son birkaç yılda o kadar çok yeni ‘Zoomi’ işe aldık ki güven inşa etmek gerçekten zor” diyor ve devam ediyor: “Harika bir konuşma yapamıyoruz. Birbirimizle iyi bir şekilde tartışamıyoruz çünkü bir Zoom görüşmesine katıldığınızda herkes çok arkadaş canlısı olma eğilimi gösteriyor.”





Yuan’ın önerdiği hibrit program çok büyük bir talep değil çünkü yetkin bir şekilde yönetilen şirketlerin çoğu, hibrit düzenlemeler aracılığıyla uzaktan çalışma ile tamamen ofis içi rutin arasında mutlu bir denge kuruyor. Ancak Yuan’ın yorumları, daha çok şirketin platformunun sizi fazla arkadaş canlısı yaptığına ve görüşmenizdeki konuklarla güven oluşturmanıza veya yenilik yapmanıza yardımcı olamamasına dair inancına işaret ediyor.





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Yuan, bu sızıntı ses kaydı ile kendi şirketine karşı konuşuyor gibi gözükse de, çalışanlarından Covid-19 karantinaları sonrasında ofise dönmelerini isteyen ilk teknoloji CEO’su değil. Bu yazın başında Meta CEO’su Mark Zuckerberg, çalışanları için haftada üç gün ofiste bulunma zorunluluğu getirirken, Apple’ın da ofistekilerin katılımını kabul etmeye başladığı bildiriliyor. Ancak çalışanlarının protesto amacıyla greve gittiği Amazon gibi bazı şirketler, ofis içi çalışmaya geri dönüş zorunluluğu konusunda pek çok sorunla karşılaştı. Salgının en yoğun olduğu dönemde, büyük teknoloji şirketlerinin çalışanlarının çoğunluğu uzaktan çalışmayı kalıcı bir vaat olarak gördü.