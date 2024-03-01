Samanyolu Haber /Spor / Ünlü futbolcuya doping'den şok ceza /01 Mart 2024 09:08

Ünlü futbolcuya doping'den şok ceza

Gelecek ay 31 yaşına basacak Fransız futbolcu için bu ceza süresi kariyerinin sonunu işaret ediyor olabilir.

SHABER3.COM

İtalya'da Juventus Futbol Kulübü'nün yıldız orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın doping yapması nedeniyle futboldan dört yıl men edilmesine karar verildi.

Ünlü Fransız futbolcu 20 Ağustos'te doping testinden geçmiş ve kanında yüksek oranda testesteron tespit edilmesi üzerine eylül ayında sahalardan geçici olarak uzaklaştırılmıştı. Ekim ayında tekrarlanan testin de aynı sonucu vermesi üzerine savcılık dünya şampiyonu futbolcu hakkında 4 yıl men cezası talep etmişti.

Gelecek ay 31 yaşına basacak futbolcu için bu ceza süresi kariyerinin sonu anlamına geliyor olabilir. Bu sebeple Pogba'nın kararı temyiz mahkemesine taşıması bekleniyor. İsviçre merkezli Spor Tahkim Mahkemesi bu sürenin iptali ya da kısaltılması yönünde bir karar verebilir.

Yüksek Mahkeme, sporcunun dopingin kasıtlı olmadığını kanıtlaması, pozitif testin kontaminasyon sonucu olması veya soruşturmaya "önemli yardımlar" sağlaması durumunda süre azaltımına gidebiliyor.

2022'de Manchester United'dan Juventus'a transfer olan Pogba geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 6 defa forma giyme fırsatı yakaladı. Bu sezon ise iki maçta oynayabildi.
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