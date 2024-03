Biden'dan Gazze'deki yardım alanına yapılan İsrail saldırısı ile ilgili açıklama

Başkan Biden gazetecilerin olayın müzakereleri zorlaştırıp zorlaştırmayacağı sorusu üzerine, "Zorlaştıracağını biliyorum" dedi.



Joe Biden, Beyaz Saray'dan ayrılırken, "Ne olduğuna dair birbiriyle çelişen iki açıklama var. Henüz bir cevabım yok" şeklinde konuştu.



Biden ayrıca daha önce tahmin ettiği gibi Pazartesi gününe kadar geçici bir ateşkesin muhtemelen gerçekleşmeyeceğini söyledi ve "Bölgedeki insanlarla telefonda görüştüm. Muhtemelen Pazartesi'ye kadar olmaz ama umutluyum" dedi.



Biden Mısır ve Katar liderleriyle görüştü



Bu arada Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, Mısır ve Katar liderleriyle Gazze'nin kuzeyinde meydana gelen "trajik ve endişe verici olayı" ve Hamas rehinelerinin serbest bırakılması ve altı haftalık bir ateşkes sağlanmasının yollarını görüştü.



Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani ile ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde Gazze'nin kuzeyindeki kanlı olayı ele aldı.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada liderlerin "sivillerin hayatını kaybetmesinden üzüntü duydukları ve bu olayın müzakerelerin bir an önce sonuçlandırılması ve Gazze'ye insani yardım akışının genişletilmesinin aciliyetinin altını çizdiği konusunda mutabık kaldıkları" belirtildi.



Açıklamaya göre Biden ve iki lider, Hamas militanlarının 7 Ekim'de İsrail'e düzenledikleri saldırıda ele geçirdikleri rehinelerin serbest bırakılmasının Gazze'de en az altı hafta sürecek acil ve kalıcı bir ateşkesle sonuçlanacağının da altını çizdi.



Liderler ayrıca ateşkesin, 2 milyon 300 binlik nüfusu acil gıda sıkıntısı ve diğer tehlikelerle karşı karşıya olan Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasına nasıl yardımcı olabileceğini de görüştü.



Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı: "Gazze’de güvenliğin sağlanmasına yönelik planların uygulandığını henüz görmedik"



Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Dalton da Air Force One uçağında yaptığı açıklamada, "Gazze'nin kuzeyinde meydana gelen olaylar son derece endişe vericidir ve Gazze'deki askeri operasyonlar neticesinde çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi bizi derinden üzmüştür" dedi.



"Son olayın derinlemesine araştırılması gerektiğini düşündüklerini" kaydeden Dalton, "Bu sabah bu trajediye yol açan koşullar hakkındadaha fazla bilgi edinmek üzere İsrail Hükümeti ile temas halindeydik. Ayrıca bu olayın Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması ihtiyacının altını çizdiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



ABD Uluslararası Kalkınma Dairesi (USAID) Başkanı Samantha Power'ın şu anda bölgede olduğunu hatırlatan Dalton, Power’ın dün açıkladığı ek insani yardım kaynaklarının ulaştırılması için çalıştığını ve şu anda bölgeye insani yardım koridoru olarak hizmet veren iki koridora ek olarak yeni insani yardım koridorlarının açılması için bölgedeki çeşitli ilgililerle görüştüğünü bildirdi.



"İsrailli muhataplarımıza Gazze'de askeri operasyonların yürütüldüğü bölgelerde temel güvenliğin sağlanmasına yönelik uygulanabilir planların olması gerektiğini sürekli ve yüksek sesle ilettik" diyen Dalton, "Hamas'a karşı yürütülen operasyonlar ve askeri operasyonlar sona erdi. Bu planların ilerlediğini görme arzumuzu da sürekli olarak dile getirdik ve henüz bunların uygulandığını görmedik" dedi ve bu konuda derin endişe duyduklarını dile getirdi.



Dalton, "Bugün bir kez daha İsrailli muhataplarımıza bu planların bir an önce hayata geçirilmesini ve Filistin halkının temel güvenliğinin sağlanmasını istediğimizi açıkça ifade ediyoruz çünkü devam eden can kayıpları son derece endişe verici ve çok ama çok trajik" ifadelerini kullandı.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "Bu soruşturmayı takip edeceğiz"



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Gazze'de meydana gelen olayda hayatını kaybedebler için taziyelerini ileterek, "Sabahın erken saatlerinden bu yana İsrail hükümetiyle temas halindeyiz ve soruşturmanın devam ettiğini biliyoruz. Bu soruşturmayı yakından takip edeceğiz ve cevaplar için baskı yapacağız" dedi.



Gazze'de yaşananlara ilişkin değerlendirmesi sorulan Miller şunları söyledi: "İki şey çok açık, birincisi sadece havadan çekilen görüntülere bakarak durumun son derece vahim olduğu, insanların aç oldukları için, gıdaya ihtiyaçları olduğu için, ilaca ve diğer yardımlara ihtiyaçları olduğu için bu kamyonlara hücum ettikleri sonucuna hemen varabilirsiniz. İkinci olarak, 7 Ekim'den bu yana pek çok gün olduğu gibi bugün de çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti."



Öte yandan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kongre'de yapılan bir oturumda İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 25 binden fazla kadın ve çocuğu öldürdüğünü ve sivilleri korumak için daha fazlasını yapabileceğini ve yapması gerektiğini söyledi.



BM Sözcüsü Stephane Dujarric de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Perşembe günü Gazze'nin kuzeyinde meydana gelen ve "yüzden fazla insanın hayat kurtarıcı yardım ararken öldüğü ya da yaralandığı bildirilen" kanlı olayı kınadığını söyledi.