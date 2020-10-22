Samanyolu Haber /Spor / Ünlü isim teknik direktörülüğü bırakma kararı aldı /22 Ekim 2020 23:12

Ünlü isim teknik direktörülüğü bırakma kararı aldı

Dünyaca ünlü teknik direktör Marcello Lippi'nin teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladığı ifade edildi.

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İtalya futbolunun efsane teknik direktörlerinden 72 yaşındaki Marcello Lippi, verdiği röportajda teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladı.

Radio Sportiva'ya konuşan İtalyan futbol adamı, "Teknik direktörlüğe kesin olarak nokta koydum. Ancak futbolun içinde diğer rollerde yer alabilirim" diye konuştu.

Son olarak Çin Milli Takımı'nı çalıştıran Lippi, kariyeri boyunca İtalya Milli Takımı, Juventus, Inter ve Napoli gibi takımlarda da görev yaptı.

2006 Dünya Kupası'nda İtalya ile zafere ulaşan Lippi, iki kez Serie A şampiyonu yaptığı Juventus'la 1996'da Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmıştı.
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