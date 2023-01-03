Samanyolu Haber /Spor / Ünlü NFL oyuncusu saha ortasında yere yığıldı /03 Ocak 2023 09:08

Ünlü NFL oyuncusu saha ortasında yere yığıldı

Amerikan futbolu oyuncusu Damar Hamlin, ABD’deki NFL liginde bir maç sırasında, girdiği ikili mücadele sonrasında fenalaşarak yere yığıldı.

Ünlü NFL oyuncusu saha ortasında yere yığıldı

Buffalo Bills sporcusu, Cincinnati Bengals’e karşı forma giydiği maçta rakip takımdan bir oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı.

24 yaşındaki sporcu, ABD’nin milli takımında da yer alıyor.

ABD’nin üst düzey Amerikan futbolu ligi olan NFL, hastaneye kaldırılan Damar Hamlin’in durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Maça ara verilirken diğer oyuncuların ağladıkları ve birbirlerine sarıldıkları görüldü.

Yerel spor muhabiri Joe Danneman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Hamlin’in nabzının attığını fakat desteksiz nefes alamadığını yazdı.

Spor kanalı ESPN, sahaya giren sağlık çalışanlarının kalp masajı yaptıktan sonra oyuncuyu ambulansla hastaneye kaldırdığını aktardı.

Maça ara verilmesinden bir saat sonra yetkililer arayı yarına kadar uzattı.

NFL’de maçlara sakatlık nedeniyle ara verilmesi nadiren görülen bir durum.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü NFL oyuncusu saha ortasında yere yığıldı Sonraki Haber >>

Ünlü NFL oyuncusu saha ortasında yere yığıldı

Ünlü NFL oyuncusu saha ortasında yere yığıldı

Bugün Barış Manço'nun 80. doğum günü

Bugün Barış Manço'nun 80. doğum günü

Teoman'dan Melih Gökçek'e 'jelibon' göndermesi

Teoman'dan Melih Gökçek'e 'jelibon' göndermesi

[Harun Tokak ] Zindanda Açan Çiçekler

[Harun Tokak ] Zindanda Açan Çiçekler

KHK'lı söylüyor!

KHK'lı söylüyor!

Eski Ülkü Ocakları Başkanı toprağa verildi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı toprağa verildi

Kanser hastası Yusuf’un dramına tepki

Kanser hastası Yusuf’un dramına tepki

A’dan Z’ye Hizmet

A’dan Z’ye Hizmet

Bolsonaro, görev süresinin bitmesine 2 gün kala ülkeyi terk etti

Bolsonaro, görev süresinin bitmesine 2 gün kala ülkeyi terk etti

İzmir’de inşaattaki vinç koptu

İzmir’de inşaattaki vinç koptu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:36:15