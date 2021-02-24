Samanyolu Haber /Dünya / Ünlü tablodaki sır çözüldü /24 Şubat 2021 11:44

Ünlü tablodaki sır çözüldü

Dünyaca ünlü Çığlık tablosundaki gizemli yazıyı yazan kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Kızılötesi taramalar, yazıyı yazanın, ressam Edvard Munch'un kendisi olduğunu gösterdi.

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Dünyaca ünlü Çığlık tablosundaki gizemli yazıyı yazan kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Kızılötesi taramalar, yazıyı yazanın, ressam Edvard Munch'un kendisi olduğunu gösterdi.

Dünyanın en çok tanınan resimlerinden biri olan "Çığlık" tablosunun sol üst köşesinde kurşun kalemle "Sadece bir deli tarafından çizilebilir" yazılıydı. Bu yazı sanat dünyasında çok sayıda varsayımı gündeme getirmişti.

Sanat eleştirmenleri uzun süredir yazıyı öfkeli birilerinin mi, yoksa hayatı boyunca psikolojik sorunlar yaşayan Munch'un kendisinin mi yazdığını sorguluyordu.

NTV'nin haberine göre Norveç Ulusal Müzesi'nin yaptığı testler, yazıyı yazanın Munch'un kendisi olduğunu belirledi.

Eser ilk görüldüğünde yoğun eleştiriler almış ve Munch'un akıl sağlığı konusunda tartışmalara yol açmıştı. Günlüklerine göre Munch bu tartışmalara çok üzülmüştü. Ressamın, tablodaki cümleyi bu tepkilerin ardından yazdığına inanılıyor.
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