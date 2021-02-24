Ergenekon sanığı asker, Karsan'ın %28'ine ortak oldu

Bursa merkezli otomotiv şirketi Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AS Stock Price (KARSN), önemli bir sermaye değişikliği gerçekleşti. Ergenekon sanığı albay Levent Göktaş, Karsan’ın yüzde 28’ine ortak oldu.





Avukat Vural Ergül, şirketin 7 milyon 736 bin 700 adet payı Silcolux tarafından Ergenekon sanığı emekli albay Mustafa Levent Göktaş’a devredildiğini kaydetti. Göktaş’ın şirket sermayesindeki payı yüzde 28,56 oldu.





Ergül, şahsi Twitter hesabında, “Ergenekon Sanıklarından Mustafa Levent Göktaş, 7.396.700 TL nominal bedel ile Karsan’a ortak olurken öz kaynak mı kullandı yoksa kredi mi bilmem? SPK layıkıyla araştırmış mıdır? Onu da bilmem…Ama bildiğim bu pay devri uluslararası sıkıntılar doğurursa benim şaşırmayacağım.” ifadelerini kullandı.





Ergül, Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPK) ilk resmi uygulamacı hukukçu bilirkişilerinden olduğuna işaret ederek, “Uzun yıllar borsaya kote şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği, aracı kurumlarda yönetim kurulu üyeliği yaptım. Ama hâlâ SPK uygulamasına göre bu devire nasıl olur da izin verilir anlamış değilim!” değerlendirmesinde bulundu.

Göktaş, Perinçek'le birlikte Silivri cezaevinde yattı.







Ergül, Göktaş’ın Karsan’ın yeni hâkim ortağı olduğuna işaret ederek, “Eski Ergenekon sanığı Mustafa Levent Göktaş sanırım avukatlığı bırakır artık… Nitekim bugün, avukat olduğu milyon dolarlık çok önemli bir davadan istifa etmiş ki şaşırmadım…” dedi.





KARSAN KİMİN?





1966 yılında kurulan Karsan, 1977 yılından itibaren yüzde 100 Türk sermayesi ile hafif ve ağır ticari araç imal ediyor.





2004 yılından beri “tek tesiste çok marka” yaklaşımı ile Türkiye’nin ilk fason üreticisi konumundaki Karsan; Türk Otomobil Fabrikaları AŞ (TOFAŞ), Ford, Renault trucks, Türk Traktör ve Uzel gibi otomotiv şirketlerine pres, kaynak, kataforez, boya ve montaj gibi hizmeti sunuyor.





Karsan, 2008 yılı itibarıyla İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” liginde 267’nci sırada yer alıyor.





Karsan, 1979-1998 yılları arasında Koç Grubu çatısı altında faaliyet göstermiş, 1998’de İnan Kıraç’ın çoğunluk hisselerini almasıyla birlikte Kıraça Holding bünyesine dahil olmuştur. İnan Kıraç, Koç Holding’in kurucusu Vehbi Koç’un kızı Suna Koç ile evli.





2002 yılından itibaren otomotiv sanayiinde Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi konumunda olan Karsan, bugün Peugeot lisansı ile Peugeot Partner, Hyundai lisansı ile Hyundai HD 35/75, Renault Trucks lisansı ile Renault Trucks Premium Uzunyol, Premium Lander ve Kerax, Citroën lisansı ile Citroën Berlingo ve kendi markası ile J10’un üretimini gerçekleştiriyor.





Şirketin çoğunluk hisseleri Kıraça Holding’e ait.