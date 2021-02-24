Yüzde 98 engelli gaziye de çıplak arama yapıldı

“Çıplak arama” skandalında her gün yeni bir vak’a ortaya çıkıyor. Sanatçılar, yazarlar, gazeteciler ve insan hakları savunucularının bizzat kendilerinin insanlık dışı muameleye maruz kaldığını ifşa etmesine rağmen AKP hükûmeti sözcüleri “Türkiye’de çıplak arama yok.” diyor.





İmha etmeye çalıştığı bombanın infilak etmesi sonucu elini, gözlerini kaybedip yüzde 98 engelli duruma gelen eski polis memuru Bilal Konakçı’nın da hapishaneye girişte bu işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı.





“O DURUMDAKİ BİR İNSANA BİLE BU MUAMELEYİ YAPTILAR”





Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu şahsi Twitter hesabında, Konakçı’nın eşi Özlem Konakçı’nın “Eşim gözaltına alındığında çıplak aramaya maruz kaldı. Düşünün o durumdaki bir insana bile bu muameleyi yaptılar.” sözlerini aktardı.





Gergerlioğlu, “Bilal konakçı, gazi polis, yüzde 98 engelli, görmüyor. Bomba malulü, hâlâ içeride! O kadar gündem ediyoruz, fakat demek ki aynı oranda vicdansızlık var ki çıkmıyor!” ifadelerini kullandı.





Bilal Konakçı, İzmir’de bomba imha uzmanı olarak çalıştığı dönemde bombanın elinde infilak etmesi sonucu malulen emekli edilmişti.





Konakçı, hakkında açılan davada 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay’ın cezayı onamasıyla hapse gönderilmişti.