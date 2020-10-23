Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü yatırım bankasından Türkiye uyarısı /23 Ekim 2020 09:17

Ünlü yatırım bankasından Türkiye uyarısı

Merkez Bankası'nın dün sürpriz bir şekilde faizleri artırmamasına rağmen yatırım bankası Goldman Sachs faizlerin yıl sonunda yüzde 17 seviyesine yükselmesini bekliyor.

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Yatırım bankası Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın (TCMB) dün sabit tuttuğu faizleri daha da yükseltmek mecburiyetinde kalacağını uyarısında bulundu.

Goldman Sachs’tan Murat Unur, TCMB’nin sıkılaştırma adımlarını atmayı ertelemesinin kurun daha da dalgalanmasına sebep olacağını söyledi. 

Kur artışının talepte daralmaya ve sonuç olarak faizlerin daha da yükseltilmesine yol açacağını belirten Unur, “Alınan kararın ardından sert iniş ihtimalinin arttığını düşünüyoruz.” dedi.

YIL SONUNA KADAR YÜZDE 17'YE YÜKSELECEK

Goldman’dan yapılan açıklamada cari işlem açığı ve özel sektörün riskten kaçışının ekonomideki kaçağın sürdüğüne işaret ettiği ifade edilirken, bu durumun da hem döviz kuru hem de döviz rezervleri üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

Unur, “Politika yapıcıların bu konuda bir adım atması gerekiyor. Ne zaman olacağı tamamen TL’nin performansına bağlı olmak üzere biz halen faizlerin yıl sonuna kadar yüzde 17 seviyesine yükseleceğini düşünüyoruz.” dedi.
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