Ünlülerin davasında taraflar son savunmalarını veriyor

Yargılama süresince her iki taraf da özel hayatlarına ilişkin ses kayıtları, fotoğraflar, e-posta ve SMS yazışmalarını mahkemeye delil olarak sundu.

İnternet dünyası neden Amber Heard'e karşı?





Son yılların en çok takip edilen ve yaklaşık altı haftadır devam eden Depp ve Heard davası süresince, aralarında aile üyeleri, yakın arkadaşları, menejerler, psikologlar, cerrahlar, finans uzmanlarının da olduğu onlarca tanık ifadesine başvuruldu.Son savunmaların sunulacağı duruşma bugün yerel saatle 09.00'da başlayacak, öğleden sonra ise jüri üyeleri toplanacak. Jüri üyeleri karar konusunda bir uzlaşıya varamazsa, önümüzdeki hafta salı günü yeniden bir araya gelecek.Johnny Depp, son ifadesinde hayatı boyunca ne cinsel ne fiziksel saldırıda bulunduğunu söyledi ve kendisine yönelik suçlamaların 'zalimce' olduğunu savundu.Amber Heard ise, bir dönem çok sevidiğini söylediği eski eşinin, kokain ve alkol aldığında bir 'canavara' dönüştüğünü söyledi. Amber Heard ayrıca, Depp'in, kendisinden ayrılması durumda onu 'dünyaya rezil edeceği' tehdidinde bulunduğunu da ileri sürdü.Milyonlarca kişinin takip ettiği davada Amber Heard sosyal medyada bir 'şeytana' dönüştürülmüş durumda. Bazı kadın yazarlara göre, bu yargılama, #metoo dalgasına darbe vurdu.Sosyal medyada hedef alınmasına değinen Amber Heard, perşembe günkü ifadesinde, "Aşağılandım, her gün tehdit edildim, taciz edildim...sadece bu mahkeme salonunda bulunduğum için." diyerek yüzlerce tehdit mesajı aldığını söyledi.11 Nisan'da başlayan davada Johnn Depp ise, mahkeme salonuna her gelişinde sevenlerinin tezahüratları ve destekleriyle karşılaştı.Amber Heard, Depp'in kendisine yönelik şiddetinin 2012 yılında başladığını söylüyor ve bunun gittikçe sıklaştığını savunuyor. Heard, kıskançlık nedeniyle eski eşinin kendisini birçok kez aşağıladığını ve hakaret ettiğini belirtiyor.Depp ise, bir defasında maruz kaldığı şiddet olayında, kendisine bir şişe fırlatıldığını ve bunun sonucunda parmağının ucunun koptuğunu söyledi. Mahkemede tanıklık eden bir cerrah, parmağın şişe fırlatmasıyla kopmasının pek ihtimal olmadığını ifade etmişti. Ancak aynı cerrah, Johnn Depp'i hiçbir zaman muayene etmediğini de sözlerine ekledi.Son olarak İngiliz model Kate Moss, Depp tarafından merdivenlerden itildiği iddiasını yalanlamış, hiçbir zaman Depp'in şiddetine maruz kalmadığını söylemişti.Depp gibi oyuncu olan Heard'ün ilişkileri 2011'de başlamış, çift 2015'te evlenmişti. Fakat Amber Heard Mayıs 2016'da boşanma davası açmış ve aile içi şiddet ve tazcize maruz kaldığını ileri sürmüştü. Çift 2017 başında boşanmıştı.Ünlü oyuncunun şu anda görülen davası ise eski eşi Heard'ü hedef alıyor. Heard, 2018'de Washington Post'ta bir yazı kaleme almış, Depp'in adını vermeden kendisini "aile içi şiddeti temsil eden bir halk figürü" olarak tasvir etmişti.