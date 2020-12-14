Unutulmayan iki nasihat

Youtube aracılığı ile yayın yapan Raindrops kanalında yayınlanan Ödünç Kelimeler’de bu hafta 6 yıldır cezaevinde tutulan 'Hidayet Karaca' var









Bu videoda Hidayet Karaca’nın döneminde personel maaşlarının ödenemediği küçük bir televizyon kanalından bir yayın grubuna dönüşen Samanyolu’nun amacı, hedefleri ve hedef haline gelmesindeki sebepler anlatılıyor.

”14 Aralık’ta gözaltına alınan ve 6 yıldır demir parmaklıklara mahkum edilen Hidayet Karaca değildi sadece. Bir ağaç altını saraylara, suitlere değişmeyen, değil haram olana, helal mala mülke bile tamah etmeyen hak ve halk sevdasıydı. Hidayet Karaca 14 Aralık ve öncesinde bu ülke ve millet için neden kaygılanıyordu ise onun içeride olduğu dönemde onu hapse mahkum edenler bu millete hepsini tek tek yaptı.

Günler ayları aylar yılları doldurdu, mevsimler mevsimleri kovaladı, bahardan korkanlar, hırsızı yolsuzu, katili haini, tefeciyi mafyacıyı serbest bıraktı, Hidayet Bey’I ve onun gibileri içeriye aldı ve bırakmadı. Bugün hapishanelerde kim var diye bakıldığında üstadın şu sözü gelir aklıma: Böyle bir istibdad-ı mutlak altında hiçbir hürriyet-ne hürriyet-i ilmiye, ne hürriyet-i vicdan, ne hürriyet-i diniye-olmamasından, ehl-i namus ve diyanet ve taraftar-ı hürriyet olanlara ya ölmek veya hapse girmekten başka bir çare kalmaz.”