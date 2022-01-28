Samanyolu Haber /Gündem / "Üretim kaybının en az 5 milyar dolar" /28 Ocak 2022 22:39

"Üretim kaybının en az 5 milyar dolar"

Doğalgaz tedariğinde yaşanan sıkıntının üretim rakamlarına da yansıdığı belirtildi. Ankara’da Anadolu OSB’yi ziyaret eden CHP’li Öztrak, enerji kesintisiyle oluşan üretim kaybının en az 5 milyar dolar olacağını belirtti, “Sanayicilerimizin kaybı, nasıl telafi edilecek?” diye sordu.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre İran’ın doğal gaz kesintisi yapması nedeniyle Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) uygulanan doğal gaz kısıtlaması ve elektrik kesintisi, üretimde sorunlara yol açtı.

Ankara’da Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, sanayicilerle yapılan görüşme sonrası basın açıklaması yaptı.

“BÖYLE BİR BASİRETSİZLİK GÖRÜLMEMİŞTİR”

Cumhuriyet tarihinin hiç görülmeyen büyük bir enerji kriziyle karşı karşıya kalındığını işaret eden Faik Öztrak, büyük bir basiretsizlik yaşandığını kaydetti.

Yaşanan krizin iki ayağı olduğuna dikkat çeken Öztrak, “Yaşanan krizin bir ayağında, 'yüksek enerji maliyetleri' var. Diğer ayağında, 'enerjiye erişim problemi' var. Sanayicilerimizin enerji faturaları da roket hızıyla artıyor. Son bir yılda; sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 435, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza yüzde 290 zam yapıldı. Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 200’e yakın zamlar yapıldı. Ama bilindiği gibi en pahalı enerji, sahip olmadığınız, erişilemeyen enerjidir. Ülkemiz bunu da gördü. Sanayicimiz bir sabah uyandı, hükümetin sanayiye verdiği doğal gazı, yüzde 40 kıstığına şahit oldu. Yetmedi… Hükümet sanayiye üç gün süreyle, elektrik yok dedi. Sanayici bir anda sudan çıkmış balığa döndü. Şimdi sanayicinin enerjisini keserek bir darbe daha vurdu. Hükümet, salgın sürecinde artan durgunluktan, ihracatla çıkmaya çalışan sanayiciye, adeta kasten çelme taktı. Cumhuriyet tarihinde böyle bir basiretsizlik görülmemiştir” ifadelerine yer verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Üretim kaybının en az 5 milyar dolar" Sonraki Haber >>

Yıldız oyuncu Enes Kanter, Yunanistan’a çağrı

Yıldız oyuncu Enes Kanter, Yunanistan’a çağrı

İYİ Parti, KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyor

İYİ Parti, KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyor

Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM bizim konrolümüzde ama açamadık

Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM bizim konrolümüzde ama açamadık

Promptera kendini kaptırınca...

Promptera kendini kaptırınca...

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:25:14