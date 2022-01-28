"Üretim kaybının en az 5 milyar dolar"

“BÖYLE BİR BASİRETSİZLİK GÖRÜLMEMİŞTİR”





İran’ın doğal gaz kesintisi yapması nedeniyle Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) uygulanan doğal gaz kısıtlaması ve elektrik kesintisi, üretimde sorunlara yol açtı.Ankara’da Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, sanayicilerle yapılan görüşme sonrası basın açıklaması yaptı.Cumhuriyet tarihinin hiç görülmeyen büyük bir enerji kriziyle karşı karşıya kalındığını işaret eden Faik Öztrak, büyük bir basiretsizlik yaşandığını kaydetti.Yaşanan krizin iki ayağı olduğuna dikkat çeken Öztrak, “Yaşanan krizin bir ayağında, 'yüksek enerji maliyetleri' var. Diğer ayağında, 'enerjiye erişim problemi' var. Sanayicilerimizin enerji faturaları da roket hızıyla artıyor. Son bir yılda; sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 435, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza yüzde 290 zam yapıldı. Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 200’e yakın zamlar yapıldı. Ama bilindiği gibi en pahalı enerji, sahip olmadığınız, erişilemeyen enerjidir. Ülkemiz bunu da gördü. Sanayicimiz bir sabah uyandı, hükümetin sanayiye verdiği doğal gazı, yüzde 40 kıstığına şahit oldu. Yetmedi… Hükümet sanayiye üç gün süreyle, elektrik yok dedi. Sanayici bir anda sudan çıkmış balığa döndü. Şimdi sanayicinin enerjisini keserek bir darbe daha vurdu. Hükümet, salgın sürecinde artan durgunluktan, ihracatla çıkmaya çalışan sanayiciye, adeta kasten çelme taktı. Cumhuriyet tarihinde böyle bir basiretsizlik görülmemiştir” ifadelerine yer verdi.