Samanyolu Haber /Gündem / Uşak'taki yangında baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti /23 Ekim 2019 12:39

Uşak'taki yangında baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti

Uşak'ta, bir evde çıkan yangında, dumandan zehirlenen baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti, durumu ağır olan anne ise hastanede tedaviye alındı.

SHABER3.COM

Olay, Elmalıdere Mahallesi 1'inci Çelikhan Sokak'ta tek katlı evde meydana geldi. Yaşar ailesinin çocuklarını okula götürmek için sabah eve gelen yakını zili çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Bu kişi, ailenin diğer yakınlarına da haber verdi.

Balyozla kapı kırılıp, girilen evde Bülent Yaşar (32), eşi Yasemin Yaşar (26), oğulları Muhammet Nurkan (9) ve Muhammet Furkan (6) ile kızları Aişe Yaşar’ı (3) hareketsiz buldu. 

İhbar üzerine adrese güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Bülent Yaşar ve 3 çocuğunun yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yasemin Yaşar ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Evde yapılan incelemede, odanın birinde yangın çıktığı, ailenin dumandan zehirlendiği, yangının da kendiliğinden söndüğü belirlendi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Uşak'taki yangında baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Almanya'da Türk ve Kürt gruplar arasında tekme tokat kavga

Almanya'da Türk ve Kürt gruplar arasında tekme tokat kavga

Eşi, Mustafa Yılmaz ile görüştü

Eşi, Mustafa Yılmaz ile görüştü

Sel mağduru vatandaşın isyanı...

Sel mağduru vatandaşın isyanı...

Suriye'den çekilen ABD askerlerine Kürtlerden taş ve çürük meyveli protesto

Suriye'den çekilen ABD askerlerine Kürtlerden taş ve çürük meyveli protesto

Kanaldan geçiş nefes kesti!

Kanaldan geçiş nefes kesti!

Maçın ortasında at arabası devrildi

Maçın ortasında at arabası devrildi

Savunma Bakanlığı önünde ilginç kaza

Savunma Bakanlığı önünde ilginç kaza

Yanlış hesap pahalıya mal oldu!

Yanlış hesap pahalıya mal oldu!

Metroda facia son anda atlatıldı

Metroda facia son anda atlatıldı

Ekrem İmamoğlu isyan etti

Ekrem İmamoğlu isyan etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:26:47