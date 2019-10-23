Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan'dan Türkiye'ye patlayıcı mühimmatı ambargosu /23 Ekim 2019 12:58

Hindistan'dan Türkiye'ye patlayıcı mühimmatı ambargosu

Hindistan’ın, Pakistan’la askeri işbirliğini artırdığı gerekçesiyle Türkiye’ye patlayıcı madde ve fünyeler dahil olmak üzere çift kullanımlı savunma ürünleri ve malların ihracatını durdurduğu belirtildi.

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Hindistan’ın Barış Pınarı Harekatı konusunda endişelerini dile getirdiği de aktarıldı.

Economy Times gazetesinin kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Hindistan’da Türkiye’ye patlayıcı madde ve fünyeler dahil olmak üzere çift amaçlı savunma ürünleri ve malların ihracatına yönelik izinler artık verilmiyor ve yakın zamanda da bu izinlerin verilmesi düşük ihtimal.

Durumun nedeni olarak ise Tayyip Erdoğan’ın Keşmir’e yönelik açıklamaları ve Ankara’nın İslamabat’a yönelik silah sevkiyatındaki artış gösterildi.

Hindistan’dan Türkiye’ye yapılan savunma ürünlerinin ihracat hacmi küçük, ancak inşaat ve madencilik faaliyetlerinde kullanılan ateşleme fitili ve patlayıcı maddeler gibi çift amaçlı malların, ikili ticari ilişkilerde önemli bir yeri var.

Diğer yandan Hindistan’ın ‘Türkiye’nin Suriye’deki Kürt güçlerine yönelik harekatından da endişe duyduğunu’ belirttiği aktarıldı.
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