Üsküdar Belediyesinin itirazı kabul edilmedi

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İstanbul 7. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Validebağ Korusu'na izinsiz hafriyat dökülmesi nedeniyle 270 bin lira para cezası kestiği Üsküdar Belediyesinin itirazını kabul etmedi. İstanbul 7. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Validebağ Korusu'na izinsiz hafriyat dökülmesi nedeniyle 270 bin lira para cezası kestiği Üsküdar Belediyesinin itirazını kabul etmedi.





İBB'den yapılan yazılı açıklamada, Eylül 2021'de Üsküdar Belediyesi'ne Validebağ Korusu'na izinsiz hafriyat dökmesi nedeniyle 270 bin lira para cezası kesildiği hatırlatıldı.





Belediyenin de İstanbul 7. İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunduğu ifade edilen açıklamada, cezanın hukuki olduğuna karar veren mahkemenin Üsküdar Belediyesinin itirazını reddettiği kaydedildi.





Açıklamada yer verilen İstanbul İdare 7. Mahkemesi'nin kararında " Validebağ korusu içinde yer alan patika yola izinsiz olarak hafriyat toprağı döküldüğü davalı idarece düzenlenen tutanaktan ve dosyaya sunulan fotoğraflardan açıkça anlaşılmıştır. Davacı tarafından yukarda belirtilen alana izinsiz olarak hafriyat toprağı dökülmesi nedeniyle hakkında 2872 sayılı yasanın 20 (r) maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine ilişkin davaya konu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır" denildi.



