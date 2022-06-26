Süleyman Soylu'dan Özgür Özel'e 1 milyon liralık dava

Evrensel'de yer alan habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduklarını açıklayan Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, Özel hakkında, "hukuksal temelden, siyaset ahlakından ve edebinden yoksun" paylaşımı nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminata hükmedilmesi, kınanma ve manevi tazminat kararının en yüksek tirajlı 5 gazetede yayınlanması talebiyle manevi tazminat davası açıldığını ifade etti.