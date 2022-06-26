Süleyman Soylu'dan Özgür Özel'e 1 milyon liralık dava

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduklarını açıklayan Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, Özel hakkında, "hukuksal temelden, siyaset ahlakından ve edebinden yoksun" paylaşımı nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminata hükmedilmesi, kınanma ve manevi tazminat kararının en yüksek tirajlı 5 gazetede yayınlanması talebiyle manevi tazminat davası açıldığını ifade etti.