Samanyolu Haber /Spor / Emre Belözoğlu'ndan transfer açıklaması: Görüşme halindeyiz /26 Haziran 2022 21:56

Emre Belözoğlu'ndan transfer açıklaması: Görüşme halindeyiz

Medipol Başakşehir'in teknik patronu Emre Belözoğlu, yeni sezon öncesinde yaptıkları transfer çalışmalarıyla ilgili olarak bazı açıklamalarda bulundu.

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Yeni sezon hazırlıklarının devam ettiği Medipol Başakşehir'de teknik patronu Emre Belözoğlu, yeni sezon öncesinde yaptıkları transfer çalışmalarıyla ilgili olarak bazı açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre yeni sezon hazırlıkları kapsamında Burdur'a gelen Medipol Başakşehir, Süleyman Demirel Havalimanı'ndan takım otobüsüyle kamp yapacakları Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tesisleri'ne geçti. Başakşehir takımını MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Rektör Danışmanı ve Maküspor Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kılınç çiçeklerle karşıladı. Başakşehir kafilesi yaklaşık 2 saat dinlenmenin ardından teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

BELÖZOĞLU: 3 OYUNCU DAHA DAHİL EDECEĞİZ

Medipol Başakşehir Teknik Direktör Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Bizim geçen seneden oturmuş bir düzenimiz var. İyi bir oyuncu grubumuz var. Puansal anlamda geldiğimiz günden itibaren daha iyisini yapabilirdik ama iyi puan topladık. Avrupa kupaları hedefimize ulaştık. Oraya da gitmek istiyoruz. Hazırlıklarımıza üç gün önce İstanbul'da başladık. Bu süreç bugün Burdur'da kampımız ile beraber devam edecek. Sezon için hazırlıklarımız devam ediyor. Mevcutta da iyi bir kadromuz var ama iki üç tane destek olacak. Zaten iki tane oyuncumuz aramıza katıldı. Üç tane daha oyuncuyu içeriye dahil edeceğiz gibi görünüyor" dedi.
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