Uyarıyoruz: Kızıldeniz için yeni tehdit

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ablukası sona ermediği sürece Kızıldeniz'deki saldırılarını artırma tehdidinde bulundu.



Abdulmelik el-Husi, "Saldırganları (İsrail'i) Gazze'ye yönelik saldırılarını ve kuşatmayı durdurmaları konusunda uyarıyoruz, aksi takdirde gerilimi daha da tırmandırmaya çalışacağız" diye konuştu.



Husi, Yemen halkının, tüm cesareti ve kararlılığıyla "ABD, İsrail ve İngiltere'den oluşan şer üçlüsünün" karşısında durduğunu, zaferler kazandığını ve tüm cesaretiyle düşmanlara saldırdığını öne sürdü.



"GEREKENİ YAPMAKTAN ÇEKİNMEYİZ"



Husi, bu sabah Amerikan ve İngiliz gemilerine saldırılar gerçekleştirdiklerini ve yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyeceklerini aktardı.



Husiler bugün Kızıldeniz'de biri Amerikalı, diğeri İngiliz olmak üzere iki gemiyi deniz füzeleriyle hedef aldıklarını ve gemilerin doğrudan isabet aldığını açıklamıştı.



KIZILDENİZ'DEKİ DURUM



İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da drone ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.



ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze droneları düşürdüğünü duyurdu.



Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.



ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı. Görev gücü, o günden beri Husilere yönelik saldırılar düzenliyor.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.



Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.